Rosario Romero propuso un plan para proyectar loteos en terrenos del Ejército en Paraná

Plan integral

Romero se pronunció respecto de la problemática de las familias que deben alquilar en Paraná, agravada por una demanda habitacional en constante ascenso. En primer lugar la candidata insistió con la idea de implementar un Banco de Tierras, una política pública que plantea la necesidad de proyectar loteos con precios accesibles. En relación a esta iniciativa explicó: “Creo que Paraná debe tener un Banco de Tierras y tener loteos con precios accesibles para que las familias no paguen 100 mil pesos o más de alquiler. Es un drama que debemos ver en la ciudad, porque tenemos 20.000 paranaenses inscriptos en el IAPV pidiendo casa. Nunca vamos a llegar con planes de 200 o 500 viviendas, porque si ese es el número, no estamos pudiendo construir de a 2.000 viviendas. Haciendo un Plan Lote me parece que la familia se puede organizar para hacer algo básico y dejar de pagar un alquiler. El loteo es esencial para los próximos años”.

Según precisó el plan tiene su primer antecedente en la gestión de la exintendenta Blanca Osuna.

Para llevarlo a cabo, Romero propuso desarrollar “una iniciativa integral de desarrollo urbano ambiental sobre las tierras del Ejército. Esas tierras ya no tienen uso militar y el Estado tiene la posibilidad de adquirirlas. Los terrenos están al lado del hospital De la Baxada, de la nueva sede de la Uader, lindante al barrio Mercantil y a los humedales. Ese plan lo tenemos que poner en práctica e ir adquiriendo esas tierras, en el marco de una asociación público-privada. El Estado se tiene que hacer cargo de la urbanización y puede haber gremios, cajas profesionales, que ayuden a adquirir esas tierras”.

Además precisó que en la ciudad hay lotes vacantes, algunos de los cuales son estatales: “Hay una división entre bienes que son de dominio público del Estado, que son calles, plazas, y bienes del dominio privado del Estado. Existen muchos en la ciudad, por ejemplo en Bajada Grande se encuentra un predio sobre la ribera del río que era ocupado en cierto momento por Gas del Estado. Muchas veces estuvo intrusado, entonces la ciudad tiene que ir por ese predio, en un trámite que se hace en la Administración de Bienes del Estado. Luego se puede incorporar como un proyecto para vivienda o de perfil turístico”.

Continuidad en la gestión

En el tramo final de la entrevista, Romero reivindicó la gestión del actual intendente Adán Bahl, por aspectos centrales como el orden, la inversión en equipamiento, la promoción de espacios públicos. Desde su perspectiva “se deben agregar algunas cosas que tienen que ver con lo que falta. Sabemos que el transporte público hay que mejorarlo, hay que hacer un estacionamiento medido en la ciudad y hay que buscar las formas de potenciar el desarrollo humano en los barrios, siendo el punto de partida el programa Construir Valores. Lo del Banco de Tierras es una convicción que tengo y también hay que hacer un desarrollo urbano-ambiental hacia el sur. No quiero que tus hijos ni los míos, ni nuestros nietos, terminen yéndose de Paraná porque no tienen dónde vivir”.“Hay mucha gente que se va a Colonia Avellaneda, a Oro Verde, a San Benito o Colonia Ensayo para comprar un lote porque no consigue en precio pagable en Paraná. Eso hay que charlarlo con los desarrolladores, pasando por los gremios y toda la gente involucrada en la construcción de viviendas. Hay que buscar la forma de que no sea así”, indicó.