Rogelio Frigerio destacó el esfuerzo por sostener el empleos y salarios

Advirtió que “en el sector privado hay muchos cesanteados y despidos, y desde el Estado estamos haciendo un esfuerzo enorme y dramático para que eso no ocurra en el Estado, sostener el salario y ver cómo podemos ir recuperando lo que se ha perdido”.

“Además, no solo tenemos que atender la recomposición de los salarios del sector público, sino que debemos recomponer la inversión que durante décadas se ha abandonado en esta provincia. Debemos apoyar al sector privado con créditos subsidiados para que puedan volver a generar actividad y recuperar el empleo perdido. Son muchas tareas complejas”, enfatizó tras un encuentro de la Región Centro que compartió con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En este marco, se mostró expectante sobre la respuesta que pueda haber del sector docente y estatal: “Estoy seguro que vamos a tener la comprensión de los trabajadores porque está claro que este contexto es complejísimo y lo tenemos que tener en cuenta todos a la hora de tomar las decisiones”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno ofrezca una nueva propuesta salarial a los docentes, respondió: “Estamos en plena conversación con los representantes de los trabajadores y vamos a dialogar como lo hemos hecho siempre en nuestra gestión”.

“Entiendo el momento difícil por el que están atravesando: los sueldos no alcanzan, pero no le alcanzan a la mayoría de los argentinos y en el momento más difícil desde la recuperación de la democracia estamos sosteniendo el empleo público y haciendo un gran esfuerzo para que o se pierda más poder de compra”, señaló a esta APF.

“Los paros no son contra Pullaro o contra Frigerio, los paros son contra los estudiantes que no van a las escuelas, contra los estudiantes que muchas veces cuando las escuelas están cerradas no comen. Todos tenemos que tener una enorme responsabilidad y yo soy el primero que entiende la gravedad de la situación y el dramatismo que significa vivir con un salario tan bajo. Por eso también hicimos el esfuerzo que hicimos para terminar con todos los privilegios de la política”, finalizó.