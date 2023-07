Renunció funcionario denunciado por acoso por una joven paranaense 

De acuerdo al descargo realizado en un posteo de Instagram, un familiar de la presunta víctima indicó: “El día martes 17 de julio de 2023 mi prima pidió un Uber para volver a su casa, lo habitual que hacemos las mujeres porque supuestamente es más seguro. Desgraciadamente se topó con este conductor”.

Sobre la denuncia relató: “Al llegar al lugar el tipo le dice su nombre y apellido, como figuraba en la aplicación y la joven se sube al auto. En el camino el conductor cancela el viaje. A ella le llamó la atención y se sintió en alerta al darse cuenta que se desvió del destino que figuraba en la aplicación. El conductor le insistía con llevarla a su departamento, le trabó las puertas y la paseó por la ciudad, privándola de su libertad por varias horas”.

En este sentido se denunció que el funcionario, Fernando Caviglia, “usaba otra identidad de Uber, usuario de otra persona. No es como fomentan que ella se confundió de auto. Ella nunca tuvo interés ni intenciones con esa persona que, por limpiarse, difama a una mujer. Mientras tanto el denunciado sigue libre”.

Finalmente, el familiar de la joven expresó: “Queremos justicia por ella y por todas las mujeres, para que ninguna más viva esta tormentosa situación”.

En el posteo de las redes sociales se adjuntó un video donde se aprecia una conversación de la denunciante, visiblemente alterada por la situación, con el conductor. "¿Qué dirección pusiste vos? No tengo nada que ver, te dije que iba a mi departamento". La joven le reclamó: "Le puse una dirección y me está llevando al Parque. Esto no hace. Lléveme a mi casa". En otro video, el conductor le pide disculpas y que se tranquilice, mientras ella, entre sollozos, le responde que estaba descompuesta y rogaba que la llevara a su casa.

Caviglia reunido con abogados

Ante la consulta de UNO Fernando Caviglia contestó que estaba reunido con sus abogados y luego se reuniría "con el gobierno" aunque mostró interés en "aclarar la situación". Minutos después se conoció desde el Gobierno que el mismo Gustavo Bordet le había solicitado la renuncia.

Denuncia radicada

Asimismo UNO se comunicó con funcionarios de la Comisaría 4°, quienes confirmaron que la denuncia está radicada en su jurisdicción y que se dio intervención a la UFI de Género, a cargo de la doctora Fernanda Ruffatti.