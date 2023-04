Renuncia de Alberto: el PJ define sus preferencias rumbo a las elecciones

En cuanto a la definición de las candidaturas en medio de un oficialismo dividido, Osuna adelantó quien podría representar mejor al espacio. “En la reunión del Consejo del viernes, entre otras cosas, definimos la fecha del Congreso partidario. Ahí vamos a respaldar la constitución del Frente, en el cual el peronismo es el eje principal, pero hay otros partidos como el Humanista, el Partido Comunista y el Partido de la Victoria, entre otros. Lo mejor, por la gravedad de la situación, en primer lugar debe haber una conducción clara que es la de Cristina. En segundo lugar, una definición de candidaturas que sea lo más acordada posible, siempre está la alternativa de las PASO. Cristina puede ser parte de ese acuerdo, en lo que a mí respecta nos gustaría que sea Cristina. Y si no lo es que haya fruto del consenso una propuesta, conduciendo ella ese proceso”.

Osuna consideró que los problemas actuales pertenecen a “una herencia heredada del macrismo y que en algunos casos surgieron de esta etapa compleja y que este Gobierno no ha sabido resolver. De acá al 16 de mayo no es que vamos a tener los candidatos, porque está junio como límite. Lo ideal es que Cristina conduzca y que se pueda coadyuvar desde distintos sectores que tiene nuestro propio frente”.

“Depende de cada uno”

El diputado nacional Marcelo Casaretto reconoció “la actitud de grandeza del Presidente de haber anunciado que no se va a presentar a una reelección. De esta manera se va a dedicar a tiempo completo en lo que resta de este año a la tarea de gobernar. Y en lo político, como conducción, del partido a tratar de que el Frente de Todos tenga una propuesta competitiva y que presente candidaturas fuertes con vistas a las PASO del 13 de agosto”.

Si bien son varios los dirigentes con chances de ser candidatos, en la mirada de Casaretto “depende de la voluntad de cada uno, en lo que ha sido la expresión pública Alberto Fernández ha dicho que no va a ser candidato, Cristina Fernández ha dicho que no va a ser candidata y Sergio Massa ha dicho que no va a ser candidato. Después algunos otros compañeros se comenta que podrían ser, como el caso de Agustín Rossi, Daniel Scioli, ‘Wado’ De Pedro, Jorge Capitanich. Pero todavía se ha formalizado un lanzamiento. Creo se va a ir viendo en las próximas semanas. Tenemos más de dos meses hasta el 24 de junio que es cuando se presentan las listas nacionales”.

En ese mismo análisis, el legislador ponderó “las tareas positivas que ha tenido el Gobierno: la Argentina crece, genera empleo y ha batido récord en materia de exportaciones. Pero al mismo tiempo tenemos tareas pendientes; la inflación sigue en niveles altos y va erosionando el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones”.

Al retomar su mirada respecto a la coyuntura electoral anticipó que “semana a semana se va a ir viendo. Y finalmente presentaremos la propuesta: las PASO están convocadas, es decir que son obligatorias por Ley nacional. Lo mismo que son obligatorias en Entre Ríos, tanto para los electores como para los partidos políticos. Así que las PASO se van a convocar y si llegamos con un consenso o con una lista única, en buena hora. Y si es más de una lista, habrá que competir y elegiremos las candidaturas el 13 de agosto”.

Para cerrar su reflexión expresó: “Puedo decir que me gustan Alberto, Cristina o Massa, y ellos han dicho que no van a ser candidatos, salvo que cambien. Y los otros no lo han anunciado formalmente, no hay lanzamiento de ninguno. Así que eso va a ir evolucionando en las próximas semanas. Necesito ver la vocación de cada dirigente”.

Se mueven las piezas en el tablero del Frente de Todos

Tras la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a la reelección y en un marco de incertidumbre por quiénes serán los candidatos del oficialismo de cara a las elecciones, Cristina Kirchner reaparecerá públicamente el jueves en un acto que se llevará adelante en La Plata. Es lógico que haya expectativas por su posible candidatura.

El encuentro fue anunciado ayer en el plenario del PJ porteño realizado en Caballito donde el intendente de Ensenada, Mario Secco, adelantó la presencia de la Vicepresidenta el 27 de abril en la capital bonaerense. Una cita que luego confirmó Máximo Kirchner al finalizar su discurso en el estadio de Ferro.

“Para ir concluyendo les pido que este 27 de abril se acerquen al Teatro Argentino de La Plata a acompañar a Cristina. Den el presente, sean felices, peleen, generen, crean. Denlo todo porque quienes estamos acá también lo damos todo”, dijo el referente de La Cámpora al finalizar su intervención en la jornada convocada para pedirle a CFK que se presente como candidata.

El lugar donde la Vicepresidenta volverá a hablar será el mismo en el que en el año 2007 lanzó su candidatura a presidenta de la Nación junto a Julio Cobos, quien en ese entonces ocupó el cargo de vicepresidente. Lo hará, además, en el marco de un escenario político marcado por la reciente decisión que tomó el jefe de Estado de no ir por un segundo mandato en las próximas elecciones.

El acto, a su vez, coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones del 27 de abril de 2003 que llevaron a la presidencia a Néstor Kirchner. En este sentido, según adelantó Secco a la agencia de noticias Télam, la convocatoria se realizará con el fin de “ordenarse” dentro del partido.

“Es para que nos podamos ordenar. Después de las palabras de Cristina, trabajaremos para el 25 de mayo y veremos si continuamos con los plenarios de la militancia en las provincias”, adelantó el intendente bonaerense de Ensenada.