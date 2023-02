Reclamo a Enersa: más de 100 vecinos se movilizaron

En diálogo con La Mañana de La Red (FM 88.7) , vecinos expresaron su enojo y frustración por los aumentos en el último mes. "Es una barbaridad tener un incremento del 260% en una situación de crisis donde a la gente no le alcanza el sueldo para comer y donde aumenta todo menos los sueldos. Es un disparate" , comentó un vecino que detalló que, en su última factura, pasó de abonar 3.500 a 12.900 pesos . "No tiene sentido que paguemos la factura más cara del país, teniendo en cuenta que producimos la energía en la provincia" , acotó.

RECLAMO A ENERSA 3.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Por su parte, otro manifestante coincidió en que el aumento "es meterle la mano a la poca gente que trabaja" y se refirió a la cantidad de vecinos que se presentaron al reclamo: "No somos muchos ni somos pocos, pero cuando les llegue a todos la boleta habrá cinco o seis veces más de gente aquí para reclamar, porque con esto no se salva nadie". En este sentido, criticó a los subsidios de segmentación tarifaria que rige en la provincia: "Hicieron padrón para subsidiar y lo único que que hicieron es sacar datos privados, porque no subsidiaron a nadie. Hay gente colgada por todos lados". "Deberían controlar más porque no podemos pagar tanta plata por algo que es un servicio de primera necesidad, ni hablar de los que son electrodependientes", remarcó el vecino: "Es un derecho". Tras ser consultado por el monto que debió abonar en su última factura, detalló que pasó de pagar 7.000 a 23.500. "Y eso que cuido muchísimo la luz pues no nos sobra la plata y estoy consciente que hay mucha gente que necesita el servicio".

RECLAMO A ENERSA 1.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Finalmente, el hombre cerró: "Estamos reclamando porque es un abuso y un robo. Acá no hay banderas políticas, sino que nos reunimos para pedir que no nos roben más".

