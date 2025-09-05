Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

El Senado rechazó este jueves el veto presidencial y convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad. El voto de los senadores entrerrianos del PJ, PRO y UCR.

La Cámara de Senadores aprobó de forma definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad al rechazar el veto presidencial con una amplia mayoría: 67 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

El dato destacado fue la coincidencia entre los tres senadores de Entre Ríos, quienes, pese a pertenecer a distintos bloques políticos, votaron en contra del veto. StefanÍa Cora (Unión por la Patria), Alfredo De Angeli (PRO) y Stella Maris Olalla (Unión Cívica Radical) se unieron en esta decisión, lo que marcó un cambio respecto a su postura anterior.

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Cabe recordar que en la sesión del pasado 10 de julio, cuando se debatió por primera vez la ley, solo Cora había votado afirmativamente, mientras que De Angeli y Olalla no estuvieron presentes en aquella jornada.

Sobre la ley de discapacidad

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.