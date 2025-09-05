Uno Entre Rios | La Provincia | emergencia en discapacidad

Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

El Senado rechazó este jueves el veto presidencial y convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad. El voto de los senadores entrerrianos del PJ, PRO y UCR.

5 de septiembre 2025 · 07:55hs
Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

La Cámara de Senadores aprobó de forma definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad al rechazar el veto presidencial con una amplia mayoría: 67 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

El dato destacado fue la coincidencia entre los tres senadores de Entre Ríos, quienes, pese a pertenecer a distintos bloques políticos, votaron en contra del veto. StefanÍa Cora (Unión por la Patria), Alfredo De Angeli (PRO) y Stella Maris Olalla (Unión Cívica Radical) se unieron en esta decisión, lo que marcó un cambio respecto a su postura anterior.

En el marco de la Feria Provincial del Libro, que se realiza en Concordia, se presentó este jueves "¿Una familia para quién? Reflexiones acerca de la adopción

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Podría cerrar Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

LEER MÁS: El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

Cabe recordar que en la sesión del pasado 10 de julio, cuando se debatió por primera vez la ley, solo Cora había votado afirmativamente, mientras que De Angeli y Olalla no estuvieron presentes en aquella jornada.

Sobre la ley de discapacidad

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de los colectivos, sin embargo no hubo notificación a la UTA.

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro

Avanza la obra de saneamiento el arroyo Las Viejas.

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La medida contempla hasta cuatro boletos gratis por día para estudiantes primarios y secundarios.

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

