Receta electrónica: médicos y farmacias de Entre Ríos ultiman detalles para su implementación

Según mencionó, la idea es enviar por algún medio dicha receta, ya sea WhatsApp o correo electrónico, sin tener que imprimirla, y que el paciente directamente pueda ir a la farmacia con su teléfono y presentarla para comprar o retirar el medicamento. Al respecto, sostuvo: “A través de ese sistema en el que se está trabajando, sobre todo con el Colegio de Farmacéuticos, a todas las farmacias de la provincia les llegaría la receta también y así podrían validar que sea real”.

“A su vez, también el Ministerio de Salud de la provincia estaba interesado en hacer un sistema que permitiera hacer esa receta. En este momento, este sistema que se hizo entre FEMER y el Colegio de Farmacéuticos se había presentado en el Ministerio para que lo avalaran y que pudieran empezar a usarlo antes”, refirió Vesco.

Sobre este punto, indicó: “Si bien es todo nuevo y se está viendo, ya hay antecedentes, como por ejemplo en el PAMI, que tiene implementado hace varios años el tema de la receta electrónica. Creo que este sistema que comienza a regir ahora se ha hecho más o menos usando algunos parámetros que contiene la receta de PAMI”.

Ventajas y desafíos

Consultado acerca de las ventajas que tiene la utilización del nuevo sistema de receta electrónica, el presidente del Círculo Médico de Paraná observó: “Está enmarcada en una ley que salió a nivel nacional y algunas provincias ya adhirieron, como es el caso de Entre Ríos. Y creo que hoy en día la despapelización tiene muchas implicancias desde el punto de vista de todo lo que es el gasto de papel, y se tiende a tratar de ir volcándose a lo digital para evitar contaminar más el planeta. Me parece que es una herramienta también mucho más sencilla y más fácil de manejar. Ya se había implementado en la época del Covid, si bien eran fotos de recetas que uno hacía y se las enviaba al paciente, y ahora es directamente hacer la receta a través de la plataforma informática. Eso también puede acelerar el trámite y que el paciente no tenga que ir hasta el consultorio, sino que puede llamar, comunicarse con la secretaria, pedirle la receta que necesita y que el médico se la pueda enviar; siempre y cuando sea una receta de un medicamento que normalmente consume esa persona”.

Receta electrónica.jpg Desde este 1° de julio está en vigencia la receta electrónica

En este marco, aclaró: “Cada médico sabrá cómo hacerlo, pero normalmente cuando hay medicamentos crónicos, se recetan cada seis meses. Uno llena planillas en ese período y cita al paciente, porque obviamente tiene que evaluar si esa medicación que está tomando hay que modificarla”.

“Es una herramienta más que sirve y a la que uno tiene que adaptarse. Obviamente al principio cuesta, porque son sistemas nuevos. Pero así también pasó ya con la historia clínica digital, que al principio demandó bastante esfuerzo cuando se empezó a usar, pero hoy en día ya es algo más habitual y uno se acostumbra a todas esas cosas”, aseguró.

Cuestionamientos sobre la implementación de la receta electrónica

Por otra parte, analizó: “Hay otro dato que no es menor, y es que emitir una receta es un acto médico. Entonces, uno también por hacer una receta debería cobrar como a cualquier otro paciente, y lo mismo para hacer un certificado, ya que uno está poniendo su firma, su matrícula, y en este caso, dando un medicamento y tiene que ser responsable por lo que indica. Entonces, es un acto médico que no lo puede hacer cualquiera. Cada médico tendrá que ir viendo también todas estas situaciones”.

Médico.jpg La receta en papel se podrá extender sólo hasta diciembre

Otro aspecto al que estarán obligados los médicos para expedir la receta electrónica es contar con algún dispositivo para emitirla. “Nosotros tenemos nuestro cuestionamiento sobre eso, porque algunos médicos no tienen computadora en el consultorio, o no tienen Internet, entonces es difícil, más allá de que estas aplicaciones pueden bajarse a través del teléfono. También hay otra cuestión sobre la que muchos médicos tienen cierto recelo, que es la de mandar por WhatsApp la receta al paciente, y que el paciente automáticamente tenga su número de teléfono, en un contexto en el que muchos médicos nos quieren dar su teléfono particular. Una solución sería enviarla por correo electrónico cuando tenga una computadora disponible al llegar a su casa. Son cosas que hay que ir viéndolas sobre la marcha. Por eso es también es todo este tiempo en que van a convivir las dos formas de recetar y me parece lo más lógico, porque seguramente a medida que se empiece a usar el nuevo sistema aparecerán problemáticas que habrá que ir resolviéndolas sobre la marcha”, concluyó.