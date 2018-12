Rausch: "Hay que sacar estos curas pedófilos de la lista de los sacerdotes"

Uno de los sobrevivientes y denunciantes del cura Justo José Ilarraz, condenado por abuso y corrupción de menores a 25 años de cárcel, publicó una carta dirigida al papa Francisco en la que reclama "contundentes acciones contra curas pedófilos y obispos cómplices". La contundencia del escrito motivó que UNO se pusiera en contacto con su autor, Hernán Rausch, uno de los primeros que se animó a contar los actos aberrantes que Ilarraz cometía en complicidad con sus superiores, entre ellos el arzobispo emérito Estanislao Karlic y el obispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, por entonces rector del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Por más que la Justicia terrenal haya probado la culpabilidad del sacerdote, Rausch siente que el clero todavía tiene una cuenta pendiente: "Estos muchachos dieron la cara, pusieron el cuerpo y el alma. Hay una sentencia unánime de un tribunal de 25 años. ¿Qué hay que hacer para que la Iglesia se dé cuenta de las cosas? ¿Por qué no hace algo que nunca hizo? Sacar estos curas pedófilos de la lista de los sacerdotes. Hacen todo lo otro y no hacen esto. Así la gente puede quedar conforme y pueda decir 'la Iglesia está actuando'. Me parece que hay un trasfondo más grave en esto, hay como una red de gente, que no sé qué línea manifiesta dentro de la Iglesia".





