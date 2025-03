Puente Victoria - Rosario: trabajadores en alerta

Trabajadores que se desempeñan en el c orredor vial del puente Victoria - Rosario expresaron su preocupación ante el plan para privatizar o relanzar las concesiones de rutas y autopistas de todo el país, incluida la RN 174 en la que se encuentra el enlace vial que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Días atrás Vialidad Nacional realizó una audiencia pública en Victoria para abordar las novedades de la nueva concesión de la vía de 59,43 kilómetros, el puente y las cabinas de peaje cuya licitación se hará el próximo 8 de abril.

"Queremos que se contemple la continuidad de los trabajadores. El 8 de abril finaliza la concesión y ya se ha dicho que no habrá indemnizaciones. Sin embargo, la historia de las concesiones en Argentina desde 1991 marca que siempre hubo continuidad laboral. No entendemos por qué en este caso no se está garantizando", sostuvo el secretario general del gremio, Leandro Bond, en dicha audiencia.

El secretario general advirtió que “la patronal (Crusa) alega que el Estado incumplió sus obligaciones contractuales y, por ello, no tiene fondos para pagar las indemnizaciones legales, de confirmarse el cese en abril, esto es inaceptable. Los derechos laborales son innegociables y no dependen de disputas entre empresas y gobiernos”.

En este sentido, el gremio propuso agregar una cláusula para que, junto a la totalidad de la infraestructura, el adjudicatario se haga cargo de la planta que actualmente presta funciones en la conexión vial.

Detalles de las obras a realizar

El plazo de la concesión de la ruta a Victoria es de de hasta 30 años, según los distintos puntos a tener en cuenta del pliego preliminar. Tendrán ventaja aquellas ofertas que dispongan las menores tarifas para el cobro de peaje o las que menor tiempo presenten para hacerse cargo de la conexión.

En los primeros tres meses de concesión la nueva empresa deberá realizar tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos, que presentan cierta urgencia, según indicó, Martín Nahuel Zangirolami, subgerente de Atención al Usuario de Vialidad Nacional. En caso de no cumplirse con este requisito para junio se ejecutará una multa a la empresa adjudicataria.

Otras de las obras importantes es el calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas. Además, se repintarán en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.

Cabe destacar que el primer año de la concesión será el gobierno nacional el que fije el precio del peaje. En ese tiempo, la empresa que gane la licitación deberá terminar con las principales obras y a partir de allí cobrará la tarifa presentada en los sobres. Cabe recordar que el gobierno expresó que tendrá especial valor el precio del peaje fijado por el oferente a la hora de la adjudicación final.

La ruta 174 tiene ciertas particularidades como una alzada una longitud total de 60 kilómetros aproximadamente, de las cuales hay 12 kilómetros que están compuestos por puentes y viaductos, lo que implica una densidad de juntas de dilatación muy importante y su reparación periódica.

Por otro lado, el puente cuenta con balizamiento fluvial cercano a Rosario. Se trata de balizas verdes, rojas, amarillas e intermitentes, que se suman a las boyas en el canal de navegación, defensas contra impacto de embarcaciones, videocámaras y un radar con identificación de buques. El pliego licitatorio plantea que la Prefectura Naval Argentina se haga cargo de estos equipos, tal como lo venía ejerciendo con la actual empresa.

El pliego presenta obras a finalizarse en 2027 por su magnitud. Estas tareas deberán presentarse dentro del primer semestre desde que comience la concesión y Vialidad Nacional evaluará y modificará, en caso de que sea necesario, el proyecto. Puntualmente son tres: la construcción de losa de hormigón en la cabecera Victoria y en el peaje; la reparación y restauración de todo el sistema de iluminación del puente; y la colocación de paneles de mensajes variados.

La primera busca restaurar la punta de la ruta del lado de Victoria y la zona del peaje. En la actualidad la calzada está muy deteriorada por los frenados del tránsito pesado y se plantea colocar hormigón más eficiente.

En cuanto a la restauración del sistema de iluminación, que sufrió el robo de cables en la cabecera de Rosario en 2023 y dejó sin luz a todo el viaducto desde el lado oeste hasta el puente principal, se buscará cambiar todos los artefactos convencionales por luces del tipo led.

Respecto de la colocación de tecnología a través de cuatro paneles de mensajes variados, Zangirolami puso en valor la importancia de su presencia en la conexión: “En esta ruta se puede inundar por el Paraná, está el humo de los incendios, bancos de neblina y hay períodos estacionales donde se cruza fauna. Necesitamos ordenar esto porque si hay un accidente se necesita un accionar rápido, si no prácticamente queda la ruta cortada”.

Los carteles estarán ubicados en la en la estación de peaje, uno por sentido; uno en cabecera Rosario, entre el kilómetro cero y el inicio del viaducto; y en Victoria, sentido hacia Rosario.

Por otra parte, la firma que se quede con el control, mantenimiento y explotación de la ruta 174 deberá repavimentar de punta a punta la carretera dentro de los primeros tres años desde su adjudicación.

Todas estas obras se repetirán, en su realización o renovación, cuando se cumpla una década de la concesión. Es decir, la empresa ganadora deberá repavimentar dos veces los casi 60 kilómetros del puente en los próximos 20 años, entre otras tareas.

