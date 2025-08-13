Uno Entre Rios | La Provincia | Proyecto

Comenzó el análisis al proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el recinto de la Cámara de Senadores.

13 de agosto 2025 · 22:16hs
Los alcances de la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial fueron expuestos este miércoles en el recinto de la Cámara de Senadores, en Paraná, por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Fue en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto, de nueve artículos, autoriza al Poder Ejecutivo de Entre Ríos a concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7 (servicios de la deuda y disminución de otros pasivos). Esto incluye la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los 500 millones de dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos.

Según la propuesta, las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera y el Poder Ejecutivo podrá asegurar el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas conforme las autorizaciones que prevé esta ley, mediante la afectación en garantía y/o cesión de los derechos de la provincia sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique. También de los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial.

Tras la exposición, el ministro indicó que la intención es "contar con una herramienta, una posibilidad de dar sostenibilidad a la deuda" en tanto "estamos convencidos que es posible y necesario para las finanzas de Entre Ríos". Por otra parte, aclaró: "Necesitamos esta ley porque lleva tiempo cumplir con una serie de pasos", que requiere autorización nacional, en tanto hizo referencia a cambiar el perfil que hoy tiene la deuda pública provincial.

Al responder las preguntas formuladas por los legisladores, Boleas se refirió a la evolución de las finanzas y destacó que la deuda no ha sido aumentada, citando datos. Empero, aclaró: "Esto no es un proyecto que necesita este gobierno, lo necesita la provincia", recordando que también 15 municipios accedieron en su momento a esta financiación. "Es una herramienta para darle sostenibilidad a las finanzas y no seguir con este esquema de vencimientos", agregó, apuntando a mejorar las condiciones y elaborar un plan más ambicioso a futuro en relación a infraestructura.

Más adelante hizo hincapié en que "es importante cómo estamos frente a los mercados; al venir cumpliendo en tiempo y forma los vencimientos nos mejoraron la calificación, lo que es un dato importante fruto del esfuerzo de cumplir obligaciones, en un marco de niveles de ingreso similares a los de pandemia". Por último, se explayó sobre plazos y tasas, que son las condiciones de un préstamo, e indicó que "nuestros parámetros son mejorar los plazos actuales".

Participaron del encuentro los senadores Rafael Cavagna, Rubén Dal Molín, Víctor Sanzberro, Casiano Otaegui, Martín Oliva, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Gladys Domínguez y Juan Conti.

