Provincia propone la caza menor y hay repudio

En tanto, el Centro de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) repudió esta instancia. En un comunicado enviado a UNO indicaron que la audiencia autorizará “la matanza de aves que incluiría entre otros a Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Capuchino, Sirirí Colorado y Pato Cutirí”. Desde la organización también señalaron que el encuentro “no tiene nada de participativo” .

La audiencia se realizará a partir de las 15 y junto a funcionarios disertarán los especialistas en ciencias biológicas: José Manuel Osinalde, Jaime Bernardos y Fabricio Reales, quienes, según se indicó, “contestarán preguntas que podrán hacer los asistentes sobre los estudios”.

Proteccionistas en alerta

En este sentido, debe mencionarse que hace días Ceydas anunció que recurrirá a la Justicia para solicitar la nulidad de las medidas ilegales que habiliten la caza. Desde la asociación ecologista, además, se apuntó a la lista de quienes oficiarán de oradores mañana: “La misma tendrá como disertantes al profesor José Osinalde y a los biólogos Jaime Bernardos y Fabricio Reales”, a quienes consideran permeables a la cacería de especies autóctonas.

Uno de los referentes del Centro, Gabriel Bonomi, dejó en claro la necesidad de expresar el enérgico repudio “a esta actitud del gobierno de autorizar la caza. Porque se tiene todas las intenciones de autorizar la caza, priorizando los intereses de unos pocos poderosos, que son los dueños de los cotos de caza, por encima de la salud de la población y la defensa del patrimonio natural de todos los entrerrianos que son nuestras aves”.

Caza Entre Ríos cazadores 1.jpg El gobierno de Entre Ríos busca habilitar la temporada de caza menor.

En cuanto al aspecto legal, Bonomi entendió “que se están violando tratados internacionales manejándose de esta manera, porque no está realizando las instancias participativas de diálogo y debate que exige, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú para cuestiones ambientales. Es decir, que estas audiencias participativas se deben realizar desde las primeras instancias de toma de decisiones en cuestiones ambientales, cosa que no está pasando. Se convoca a último momento y a pocos días de iniciar la temporada de caza, de modo que no tienen nada de participativo, porque los disertantes son la gente que contrataron para hacer los estudios y no hay gente de instituciones ambientalistas”. Además, el referente agregó: “Hay que recordar que el gobierno viola la Ley N° 25.831, que es la Ley nacional de libre acceso a la información pública ambiental, ya que desde Ceydas solicitamos información pública sobre turismo cinegético y cotos de caza y desde el gobierno provincial ni siquiera han respondido a nuestro pedido que se hizo el año pasado y no obtuvimos ningún tipo de respuesta”.

Al iniciar la semana, desde Ceydas habían lanzado la campaña Entre Ríos dice no a la caza de aves autóctonas, para solicitar que no se autorice la matanza de patos en la provincia. Tal como sucedió en 2022 y 2023 se presentaron amparos ambientales en la Justicia, que declaró nulas las resoluciones que establecen el marco regulatorio para este tipo de prácticas. Este año, regresaron estos planteos judiciales en caso de concretarse la medida oficial. Los argumentos son los mismos: falta de participación ciudadana, falta de estudios científicos sobre las poblaciones de las especies de aves comprendidas en la norma y exiguos controles oficiales a las personas autorizadas al uso de armas de fuego con estos fines.

Cómo actuó la Justicia ante la caza menor

La justicia de Entre Ríos ya declaró nula la resolución que habilitaba la caza menor en la provincia en 2022 y 2023. En el primer caso, el 7 de julio de 2022, el vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil anuló la resolución Nº 1.099/22 que habilitaba este tipo de prácticas. Esta decisión fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, que apuntó que la medida del Ejecutivo no estaba respaldada con estudios suficientes sobre las condiciones de las especies autóctonas que se pretendía autorizar su caza.

En el segundo caso, el 16 de agosto de 2023 el vocal de Cámara Contencioso Administrativo Nº 1 Marcelo Javier Baridón, anuló parcialmente la resolución Nº 888/23 que habilitaba la caza menor. Se consideró que los estudios realizados para la apertura de temporada eran sesgados e insuficientes.