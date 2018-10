Proponen ciclovías recreativas desde el Parque Urquiza hasta el Thompson

Pensando en una Paraná para las personas, proponen ciclovías recreativas entre el Parque Urquiza y el complejo Thompson. Si bien los especialistas advierten que las sendas para ciclistas tienen que conectar centros neurálgicos como puede ser el Parque Industrial, el centro cívico o las facultades, la idea del paseo deportivo, cultural y turístico ayudará para sumar a paranaenses y visitantes que por diferentes motivos no se animan a pedalear.

En el mapa marcaron sendas que arrancan desde el corazón del Parque y por Laurencena, unen la zona del Puerto Nuevo para llegar al Thompson por dos caminos: uno puede ser ingresando por avenida Ramírez y el otro conectando por la nueva rotonda de El Morro para entrar directo por Puerto Sánchez.





ciclo mapa.jpg El mapa cuenta con la aprobación del Ministerio de Transporte de la Nación.





El proyecto fue pensando por el Ministerio de Transporte de la Nación, Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Paraná y Sebastián Lischet, especialista en Transporte, que integra el equipo de trabajo de la Unión Internacional de Transporte Púbico (UITP) Latinoamércia.

El año pasado, Lischet planteó en el Marco del desarrollo de la Movilidad de la Ciudad de Paraná el plan "Metro Bus + CICLO Vías Parque Gazzano - Plaza Alvear" en donde aseguraba la posibilidad de construir infraestructura para los ciclistas que todos los días se juegan la vida en las calles de la capital provincial.









ciclo adentro La bici en El Morro ingresando a Puerto Sánchez. Foto UNO

Presupuesto

En Santa Fe una cuadra de ciclovía ronda los 200.000 pesos distribuidos en "demarcación color amarillo; demarcación líneas de frenado; demarcación simbología; cartelería automóviles; cartelería bicicletas; tope cordón de alta resistencia y delineadores verticales.

Mientras que a nivel país se habla de que el kilómetro de ciclovía vale unos 2.5 millones de pesos por lo que en Paraná se necesitan unos 25 millones para concretar la obra que le cambiará el perfil turístico a la ciudad.

Hasta que lleguen los fondos pueden implementar el circuito recreativo, cerrando el paso al transporte motorizado y que por las calles definidas solo transiten las personas en una franja horaria definida.





Este tipo de decisiones políticas hace años que funcionan con éxito en Rosario, Santa Fe, Bogotá, Río de Janeiro y San Pablo como para nombrar algunas.

¿Por qué en Paraná no se puede realizar?

UNO consultó al politólogo danés, asesor de políticas de movilidad y diseño urbano Henrik Lundorff que desde hace cinco años trabaja con diferentes gobiernos municipales de Argentina, para conocer su pensamiento sobre las ciclovías recreativas.





detalló: "la lista es larga, pero para mi los argumentos principales son los siguientes: es fácil de implementar y evaluar: No hace falta dar muchas vueltas con la decisión. Bajo precio. Baja complejidad (necesitás dos camionetas de Tránsito, unos conos y listo). Es una señal muy fuerte a nivel comunicación, mostrando que en la misma avenida dónde autos van a 70 kilómetros por hora, un niño de 4 años puede andar sus primeros metros en bici.Es fácil convocar - el ciclista "no urbano" va modo deporte, los urbanos van a tomar mate y hay una diversidad tremenda (porque también va gente a caminar, correr, etc). Hay muchos casos de éxito para copiar porque en todos lados funcionó", remarcó Lundorff que la próxima semana estaría llegando a la vecina capital santafecina.