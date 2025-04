Profesores de francés alertan por el recorte de horas en escuelas

Según contó, desde las escuelas se están llevando adelante presentaciones en el Consejo General de Educación (CGE) para poder contar con la continuidad de las horas que se vienen dictando desde hace años, pero que sorpresivamente fueron interrumpidas en el presente ciclo lectivo sin mayores explicaciones. “Esto se viene dando a nivel provincial. Por el momento no hemos tenido ninguna explicación. Lo pidió la Dirección de la escuela donde trabajo, lo ha pedido el gremio, y no hay respuesta”, señaló la docente.

Asimismo, explicó: “Son horas que ya estaban, no se está pidiendo que se creen horas nuevas. La materia en la escuela secundaria se llama lengua extranjera. Es ´Lengua extranjera: Inglés´, o ´Lengua extranjera: Francés´. Hay escuelas que históricamente han tenido Francés en Paraná, entre otras, la Provincia del Neuquén, donde yo trabajo. Este año hubo un recorte y no tenemos ninguna explicación de por qué, fue de un día para el otro”.

Profesores esperan una resolución

Por otra parte, Segovia indicó: “Históricamente la mitad del curso siempre ha tenido inglés, y la mitad del curso francés. Como no se puede tener dos materias el mismo día, a la misma hora, le han puesto que la titular es la profesora de inglés, o las horas titulares son de inglés, y se solicita cada año que habiliten tres horas semanales de francés extras. En mi caso históricamente he tenido las tres horas del sexto año, durante años, sin ningún trámite mediante, porque es automática esta habilitación. Como el último día hábil del ciclo lectivo, que es el 28 de febrero de cada año, se caen las horas, el 1° de marzo se solicita nuevamente la habilitación de las mismas y se vuelve a dar francés. Pero no está sucediendo, y así como me pasó a mí le está pasando a mucha gente en la provincia”.

“Inclusive, se caen los proyectos y no los habilitan más. Como se llamaban ´horas por proyecto´ se las dan a otros espacios curriculares, a otras actividades, y no vuelven a llamar profesores de francés”, alertó.

Enseñanza de francés.jpg En Paraná se enseña francés desde hace décadas en varias escuelas.

Beneficios de aprender francés

En este marco, la profesora analizó: “En lo que nosotros hacemos hincapié es en el proyecto pedagógico, en la trayectoria escolar, en que hoy por hoy estudiar una lengua extranjera fuera de la escuela, ya sea en la Alianza Francesa o con un profesor particular o algo, es costoso. En este caso, el Estado le estaba brindando la posibilidad a los chicos de estudiar otra lengua, más allá del inglés, que es un idioma global, hegemónico, más conocido. En cambio, el francés es algo distinto, y es lo que viene a diferenciar a nuestros estudiantes. Ellos pueden, a la hora de hacer un currículum vitae, marcar que estudiaron seis años de francés en la escuela. Tienen una capacitación interesante. Son tres horas semanales, es casi lo que se estudia a nivel particular durante seis años, y es un montón. Y lo más importante que podríamos remarcar es el mundo globalizado, que hoy por hoy no hace falta irse a un país francófono para necesitar hablar y poder trabajar aplicando esta lengua. Tranquilamente se puede trabajar online, ya que ahora hay muchas opciones laborales que se pueden hacer desde la casa, más allá de que sería hermoso poder viajar a Francia”.

Influencia del idioma en la región

También hizo referencia a “todo el proceso mental que conlleva la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera” y subrayó: “Eso es súper interesante, porque es una lengua diferente a lo que es el inglés o el español. En la provincia tenemos dos profesorados de Francés en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), uno en Concepción del Uruguay y el otro en Paraná, con una enorme trayectoria ambos, de más de 50 años de existencia, por lo cual tenemos la ´fábrica de profesores´. No es que no hay docentes; hay gente que estudia, que está hipercapacitada. Nosotros tenemos acá doctores en esa lengua. Los profesores de francés llegan siempre a cargos directivos, son muy estudiosos. Por otro lado también nuestra provincia tiene una enorme tradición francófona, dada nuestra inmigración. Hay varias alianzas francesas en la provincia, y tenemos toda la zona de la colonia de San José que son inmigrantes suizo-franceses”.

Aulas estudiantes educación alumnos.JPG

“Desde la década del 70 estamos tratando de hablar del concepto de francofonía, no tanto del francés, porque por ahí el francés está asociado directamente a Francia. Francia es como la madre de todo esto, pero hay 29 países en el mundo que hablan francés y hay 321 millones de personas que lo hablan, lo que lo posiciona en el quinto idioma más hablado del mundo”, precisó por último, destacando la importancia de que los estudiantes puedan continuar con las clases de francés, por el gran aporte pedagógico que esto significa en su formación.