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Cáncer de mama: la Municipalidad de Paraná promueve la prevención en centros de salud

En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Paraná promueve la prevención en centros de salud.

14 de octubre 2026 · 20:45hs
La Municipalidad de Paraná promueve la prevención del cáncer de mama en centros de salud. 

La Municipalidad de Paraná promueve la prevención del cáncer de mama en centros de salud. 

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Salud, lleva adelante una agenda de actividades durante octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

“Las acciones se desarrollan en los centros de salud municipales e incluyen espacios de información, prevención y participación comunitaria, con el objetivo de fortalecer el acceso a la sanidad y promover hábitos de cuidado”, señaló la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

LEER MÁS: Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Las actividades desde la Municipalidad de Paraná

En ese sentido, la funcionaria destacó que estas iniciativas “forman parte de una política pública sostenida de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que reconoce la salud de las mujeres como una prioridad. Entendemos que debe ser una política de Estado que se mantenga todo el año y con presencia concreta en los barrios. Por eso, nuestros centros de salud trabajan permanentemente en la prevención, la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento en las distintas etapas de la vida”.

Asimismo, explicó que Octubre Rosa “constituye una oportunidad para reforzar el trabajo cotidiano de los equipos municipales y acercar información sobre la importancia del diagnóstico oportuno. La detección temprana es fundamental porque permite acceder a los tratamientos necesarios. Queremos que cada mujer conozca la importancia de realizar sus controles y sepa que el sistema de salud está cerca para escuchar, orientar y acompañar”.

Enrique también puso en valor el trabajo territorial de los CAPS y la participación comunitaria: “La prevención no se limita a una consulta médica. Implica también generar espacios de encuentro, conversar, despejar dudas y construir conciencia. Estas propuestas nos permiten fortalecer el vínculo entre los equipos sanitarios y los vecinos, uno de los pilares de la atención primaria”.

Caminata comunitaria en barrio San Martín

Como parte de la programación, este miércoles se realizó un encuentro que incluyó una charla y una caminata por el barrio San Martín, con la participación de vecinos y del personal del centro de salud de la zona.

La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, detalló: “Esta caminata se da en el marco de las actividades de prevención que se están replicando en todos los CAPS durante el mes. Inició en calle Ameghino junto a la comunidad y el equipo de salud”.

Por último, destacó “el acompañamiento de la Secretaría de Salud a las iniciativas impulsadas por los equipos sanitarios, que buscan acercar información y promover la participación vecinal en el cuidado de la salud”.

cáncer de mama Municipalidad de Paraná Prevención
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