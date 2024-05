Por subas en combustibles, crecen las ventas de bicicletas

Bicivía Ciclovía.jpg El recorrido de la bicicleteada terminará en la Costanera de Paraná.

Trasladarse en colectivo dentro de la ciudad también insume un costo importante hoy en día para los trabajadores y demás usuarios, sumado a que cada tanto hay paros en el transporte urbano de pasajeros y son muchos los que se ven obligados a buscar otros medios para moverse. Una de las alternativas que cada vez más gente comienza a considerar es el uso de la bicicleta, una opción para circular más económica y, además, más saludable.

En este marco, crecen las consultas y también se incrementaron en alguna medida las ventas en comercios del rubro. Así lo confirmó a UNO Javier Luna, propietario de una reconocida bicicletería de calle Gualeguaychú, en la capital entrerriana: “Por ahí los precios condicionan la demanda, porque lógicamente hoy todas las cosas nos resultan caras para todo el mundo, pero la verdad es que se han movido un poco más las ventas en este tiempo, y las consultas obviamente también, por las dos razones: por los paros de colectivos, y sobre todo por el tema del aumento de combustibles. Me parece que este ha sido el motivo más importante por el que ahora hay mayor movimiento en el rubro”, analizó.

bicicletería Ante los costos de los combustibles, muchos optan por usar la bicicleta Juan Manuel Hernández

Elección del rodado

“Lo que se vende principalmente es el rodado 29, que vino a arrasar con todo. No hay mejor rodado que ese para movilizarse a la ciudad. Y con cambios, por supuesto, porque Paraná te obliga a eso, debido a las dificultades del terreno, sobre todo las subidas que tenemos”, dijo, y añadió: “Si no tenés cambios, debés contar con un entrenamiento físico tremendo para poder subirla. Además, una cosa es salir a hacer ejercicio, y otra es ir al trabajo en bicicleta, donde tenés que llegar presentable, y si te vas en una bicicleta que te resulta pesada, probablemente no vas a llegar en las mejores condiciones”.

Precios

Sobre los precios, precisó que una bicicleta rodado 29 básica, con cambios y demás, está alrededor de 270.000 pesos al contado, y aclaró que en la actualidad hay financiación, incluso hasta en 12 cuotas sin interés en unidades puntuales; también con el programa Cuota Simple en 3 y 6 pagos, y con las opciones propias de las tarjetas bancarias o no bancarias. “Hay una buena financiación, hasta 12 cuotas. La gente decide en qué cantidad de cuotas quiere comprar, y depende de la tarjeta también. Por ejemplo, con Naranja estamos trabajando hasta 10 cuotas, y con un plan de 5; con tarjetas bancarias hasta 12 cuotas con unas tasas muy competitivas. Si lo analizamos, la verdad que conviene en relación a las tasas de interés que existen actualmente, y que además están bajando”.

En cuanto a la evolución de los valores, que subieron ostensiblemente en este tipo de artículos en la pandemia –cuando hubo un boom en la compra de bicicletas debido a que el ciclismo era una actividad que se adecuaba al aforo permitido durante las limitaciones por el confinamiento–, comentó que fue esa suba inusitada la que luego frenó mayores incrementos tras la devaluación de diciembre. Al respecto, explicó: “Veníamos de la época de la pandemia, cuando fue un furor el tema de la bicicleta, y después llegó el tiempo en que no se podía importar. Entonces, todos los grandes proveedores tomaron la decisión de ir subiendo los precios para resguardar la mercadería, porque no se sabía si iban a poder reponerla después, ya que no habilitaban que se pueda comprar afuera por la falta de dólares y eso fue agravándose cada vez más. Fue ahí que aumentaron los precios en una proporción arriba de lo normal para disminuir la venta y no estar sin stock. Y cuando se produjo la devaluación de diciembre del año pasado del 100%, subieron sólo un 15% aproximadamente, porque ahora sí se necesita vender”.

Por otro lado, Luna comentó que si alguien se quiere estirar un poco más para adquirir una bicicleta más completa, “hay que hablar de unos 465.000 pesos en adelante”, y subrayó: “Es una bicicleta apta para recomendar, apta para realmente tener cero problema y disfruta

r de algo realmente de calidad. También hay mucho más costosas, pero es otro nivel”.

portada.jpg La felicidad de pedalear en una calle segura. Foto UNO Mateo Oviedo.

Accesorios de seguridad

En cuanto a los valores de los accesorios de seguridad, precisó: “Si bien los ciclistas no están obligados por una ley a usarlos, los elementos de seguridad son muy importantes para resguardar su integridad. Algo fundamental es llevar un casco, por el supuesto caso que uno tenga una caída, que eso muchas veces no depende de uno sino porque intervienen terceros, por ejemplo alguien que va conduciendo y mirando el celular, o que abre la puerta del auto sin mirar si viene una bicicleta. El casco más o menos arranca en el orden de los 32.000 o 35.000 pesos uno de calidad, digamos, y de ahí para arriba. Después, las buenas luces arrancan en los 9.000 pesos, tanto delantera como trasera”.

Por último, recomendó adquirir una bicicleta en un comercio reconocido, para tener un respaldo y hacer una compra segura, ya que muchas veces se ofrecen a la venta unidades en redes sociales y los compradores resultan estafados, perdiendo su dinero ante el pedido de que se abone mediante transferencia sin recibir el producto después. Además, advirtió que hay revendedores particulares que las comercializan sin tributar por la operación, ni ofrecer garantías ante roturas o fallas.