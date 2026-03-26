Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

A nivel nacional advierten que la producción y venta de huevos de Pascua cayó hasta un 15%. Confluye la caída del consumo y los altos precios.

El sector chocolatero nacional enfrenta una crisis con una caída en la producción de huevos de Pascua de entre el 10% y 15% respecto a 2024, impulsada por un desplome del consumo y precios del cacao importado muy altos que llegaron a los US12.000 la tonelada. A nivel local, según un relevameinto realizado por UNO, esta situación se refleja en ventas moderadas y la necesidad de realizar pedidos con mucha antelación por la baja producción general, lo que llevó a que grandes marcas desistan de ofrecer, por ejemplo, piezas de un kilo debido a costos que rondaran los $300.000. Frente a este escenario, se observa un fuerte auge de familias y emprendedores que optan por la elaboración propia para ahorrar, mientras que los productores artesanales lidian con el encarecimiento del chocolate de primera línea y un packaging que cuadruplicó su valor en el último año.

El presidente de la empresa Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, señaló a medios nacionaleas, que “esta Pascua pasa sin pena ni gloria” para el sector debido a la baja del consumo que obligó a recortes en los planes de producción.

El empresario dedicado a la producción de chocolate para toda clase de productos estimó que en lo que respecta a esta Semana Santa la producción de huevos de pascua cayó entre un 10 y 15% con relación a 2024. En referencia al sector en general (que incluye productos de repostería, confituras de alta calidad, chocolate para alfajores, hasta chocolate premium para heladerías) el descenso es del orden de 10%.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, dijo Ferraz. El empresario participa de distintos grupos de industriales del sector, desde donde surge esta visión acerca de las actuales condiciones del mercado. Asimismo, observó que en los últimos años, y en particular desde la pandemia, ante los altos costos del chocolate, muchas personas se lanzaron a realizar huevos de pascua caseros a muy bajo costo.

El presidente de Colonial admitió que el precio de los productos que tienen como base el cacao “están ridículamente altos” producto de una coyuntura internacional adversa. En este sentido Ferraz explicó que factores climáticos complicaron la producción de cacao en los principales países productores en los últimos años. Esto provocó que la tonelada de cacao llegara a tocar los US$12.000 cuando el valor histórico oscilaba entre los US$3.000 y US$3.500. “Esto hace que muchos industriales estén comprados a precios muy altos y por eso hay una resistencia a la baja de precios”, explicó Ferraz.

El auge del "hágalo usted mismo"

Las Pascuas están cada vez más cerca y el reciente descenso de la temperatura invita inevitablemente a pensar en chocolates. La temporada de Pascuas 2026 en el sector comercial y artesanal muestra un escenario heterogéneo, marcado por una fuerte inclinación hacia la elaboración casera, la búsqueda de opciones accesibles ante la crisis económica y la innovación en el diseño de los productos.

Pascua 2026 huevos (4) Foto UNO/Valeria Girard

En el sector de insumos, la actividad comenzó de manera anticipada. Araceli, del cotillón La Piñata, señaló a UNO que este año el movimiento ha sido muy positivo, con ventas que se iniciaron a finales de enero, permitiendo que los clientes se abastecieran con tiempo. Se observa una tendencia creciente de familias y nuevos emprendedores que se vuelcan a la fabricación propia de huevos para consumo o venta.

Pascua 2026 huevos (5) Foto UNO/Valeria Girard

Para facilitar esta tarea, el comercio ofrece combos completos que incluyen chocolate, confites y moldes, con precios que oscilan entre los $11.500 (medio kilo) y los $23.000 (un kilo). En cuanto a las tendencias estéticas, Araceli destaca que el público está dejando de lado las flores de azúcar tradicionales para optar por huevos rellenos con pastas listas y decoraciones modernas realizadas con herramientas como el "lápiz pastelar", que permite la participación de toda la familia en el diseño

Cambio en los hábitos de consumo

Desde la perspectiva de las grandes marcas, el panorama es más complejo. Manuela, de Bonafide, explicó a UNO que la baja en la producción general de chocolate obligó a realizar pedidos con mucha anticipación para asegurar el stock. Este año, la firma se enfocó en marcas clásicas para adultos, prescindiendo de los huevos con juguetes debido a que la falta de variedad en ese segmento desplaza a los compradores hacia supermercados o mayoristas. El factor económico redefinió el tamaño de las compras.

Pascua 2026 huevos (1) Foto UNO/Valeria Girard

Los huevos de gran tamaño (1 o 3 kilos) desaparecieron de la oferta por tener valores proyectados de hasta $300.000 pesos, considerado inaccesible. Actualmente, los precios varían desde los 7.600 pesos (90 gramos) hasta los 52.000 pesos (400 gramos). Según el testimonio de Manuela, el movimiento es "lento y moderado", y los clientes suelen esperar hasta el último momento buscando promociones o llevando un solo producto grande para compartir en familia.

Pascua 2026 huevos (3) Foto UNO/Valeria Girard

La apuesta artesanal y el desafío de los costos

Para los productores artesanales, el incremento en los insumos ha sido el principal obstáculo. Paola, del emprendimiento Enriqueta Masqtelas, comentó a UNO que, si bien las reservas suelen concentrarse a último momento, existe un interés sostenido por diseños temáticos como capibara, unicornio y emojis.

Pascua 2026 huevos (6)

El costo del kilo de chocolate de primera marca se sitúa hoy entre los 11.000 y 13.000, frente a los 8.000 pesos de 2025. Sin embargo, el aumento más drástico se dio en el packaging: bolsas, moños y etiquetas subieron cuatro veces su valor, según comentó la consultada.

Ante esto, la estrategia artesanal se centra en buscar rellenos y sorpresas económicas para mantener precios competitivos. Como dato positivo para este año, Paola destacó la certificación Sin TACC de marcas líderes, lo que permite ampliar la oferta para personas celíacas con productos seguros y de calidad.

Cuál es el origen de la tradición de comer huevos de Pascuas

Desde la antigüedad, y en civilizaciones como los persas, los egipcios y los romanos los huevos simbolizan el nacimiento y la fertilidad.

La tradición de los huevos empezó debido a que los cristianos católicos que seguían la abstinencia de la cuaresma, no podían comer, entre otras cosas, huevos ni productos lácteos. Los seguidores de esta tradición guardaban los huevos, y para mantenerlos frescos los bañaban con una fina capa de cera líquida.

Una vez terminada la cuaresma, se reunían delante de la iglesia de su ciudad, y los regalaban. Con el tiempo, la iglesia católica fue cambiando las tradiciones, y hoy solamente recomienda la abstinencia de carne los viernes de la Semana Santa.

Sin embargo, la tradición de regalar huevos el domingo de Pascua siguió y de hecho continúa en muchos países del mundo. La única diferencia es que antes se pintaban y decoraban huevos de gallina para regalar en pequeñas cestas.

Además, como la fecha de Pascua corresponde con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, en la edad media se impuso la tradición de regalar huevos decorados como símbolo de la "vida" que Jesús trae para los cristianos con su resurrección.

Con la conquista de América y la introducción del cacao en Europa, los huevos pasaron a ser de chocolate. Aunque en varios países continúa la tradición de los huevos de colores.

En tanto, el Conejo de Pascuas viene de una leyenda germana, que cuenta la historia de una extraña criatura, Oschter Haws o (Liebre de Pascua), que al igual que Papá Noel, llevaba huevos de colores y dulces a los niños que se portaron bien durante el año.

Debido a su gran capacidad de reproducción, los conejos son también un símbolo de fertilidad en muchas culturas antiguas.