Políticos que volvieron al llano sin tener un sueldo público

En la Argentina si hay un sector que es severamente cuestionado, es la dirigencia política, por hacerla responsable en gran parte de los problemas que se generaron en el país. Y más allá de las críticas atendibles por hechos que merecen el repudio, por actos de nepotismo o corrupción, quedan expuestos ante la sociedad. También hay otras situaciones, contadas con las manos, de políticos que para seguir viviendo vuelven al llano, al sector privado, como cualquier hijo de vecino. No están haciendo nada extraordinario, pero frente a la idea de perpetuarse en el poder y el Estado, hay algunos ejemplos que se conocieron en las últimas semanas y que forman parte de otra lógica de los que pasan por la Casa de Gobierno.

Estos nombres propios, chocan con las últimas noticias de la Legislatura entrerriana que se encuentra con una verdadera revolución por designaciones polémicas que se registraron en la parte final de la anterior gestión de gobierno. Incluso, hubo planteos judiciales de los nuevos empleados que al ser revocados los nombramientos, intentaron revertir las decisiones de los presidentes de las dos Cámaras.

Allí aparecieron exintendentes, familiares de notorios dirigentes políticos, o allegados a estructuras políticas, que misteriosamente lograron ingresar sin mayores sobresaltos al Estado cobrando sueldos muy altos.

Al ser revisados los actos administrativos, se armó un gran barullo que aún no se sabe cuándo y cómo terminará.

Otro que dejó el poder y se fue al sector privado, fue el senador provincial mandato cumplido por el radicalismo de Gualeguay, Hugo Lesca. El licenciado en Ciencias Políticas, decidió apostar a un emprendimiento comercial con la apertura de un par de carnicerías en la Capital de la Cordialidad y de las Comparsas.

También quedó en el recuerdo, el exdiputado Luis Tristán del peronismo de Islas, que al cumplir con su mandato, tuvo que buscarle la vuelta para seguir viviendo, incluso hasta de remisero, y así se alejó definitivamente de la política.

Hay otros casos más en todo el territorio provincial de exfuncionarios o exlegisladores que nunca más volvieron a los lugares de poder.

Abogado peronista

En los últimos días, se promocionó en las redes sociales, dos casos de dirigentes políticos de la actualidad, uno del peronismo y otro del radicalismo, quienes al terminar sus mandatos como legisladores, debieron volver al llano.

Uno de ellos, fue el del exfuncionario de la Municipalidad de Concordia, exministro de Salud de la provincia, exsenador y exdiputado provincial del peronismo Ángel Giano.

El abogado con una larga trayectoria en los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, luego de finalizar su gestión como diputado provincial y siendo presidente de la Cámara baja, decidió reabrir su estudio jurídico, al que tenía medio descuidado en los últimos 24 años, por abocarse íntegramente a su gestión pública.

Giano intentó seguir dentro de la política, o al menos con un cargo electivo, y en esa circunstancias fue derrotado en la última interna del peronismo en Concordia, a manos de Armando Gay, en una polémica elección que tuvo innumerables cuestionamientos y deslealtades.

El abogado Giano informó en Instagram: "Tengo 33 años de experiencia laboral, desde los 24 años que me recibí de Abogado, 24 en la función pública y 20 ejerciendo la Abogacía. Esta nueva etapa me encuentra abocado principalmente a mi profesión, en mi estudio de Concordia y en Paraná. Especialmente mi posgrado en Responsabilidad por Daños, mi experiencia en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y en técnica legislativa, hacen que pueda estar en permanente contacto con clientes que me solicitan asesoramiento o representación legal. Sin dudas vienen nuevos desafíos y es importante que como profesionales podamos estar a la altura de los nuevos tiempos".

Abogada radical

Entre los radicales, llamó la atención lo que se conoció en las últimas horas, la información proporcionada por Lucía Varisco. La ex precandidata a intendenta de Paraná, finalizó su gestión como diputada provincial, y ahora anunció que formará parte del estudio jurídico con el abogado Emiliano Mernes, un profesional conocido en el foro local, oriundo de Nogoyá y afincado desde hace unos años en la capital entrerriana.

La nieta de Don Humberto y Magda, la sobrina de Humbertito y la hija de Sergio, tiene en su sangre la pasión por la política y de allí que a través del Movimiento de Unidad Radical (MUR), sigue militando en los barrios de Paraná.

"Como muchos de ustedes saben, tengo dos grandes pasiones en la vida: la política y el derecho. Respecto de mi dedicación a la política ya la conocen. Por eso hoy quiero contarles que junto al Dr. Emiliano Mernes, hemos dado vida a nuestro propio estudio jurídico. Este paso no solo representa un nuevo capítulo en mi carrera profesional, sino también la realización de un sueño que tenia pendiente", expresó la dirigente radical para comentar: "Trabajar en lo que amo, rodeada de un equipo apasionado y dedicado como el que estamos formando, es simplemente genial".

Lucía Varisco

Lucía Varisco se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y pese a su juventud se mantuvo en contacto con la carrera. Ahora sin tener un cargo en el Estado, decidió comenzar a trabajar como letrada. "Cada caso que tomamos, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para hacer una diferencia significativa en la vida de las personas", hizo notar en la publicación de Instagram.

"Agradezco profundamente a todos ustedes por ser parte. Su apoyo continuo ha sido la fuerza impulsora detrás de cada logro, y estoy entusiasmada por lo que el futuro nos depara", añadió la dirigente que en la actualidad tiene lazos de amistad y relación política con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La exfuncionaria de la Municipalidad de Paraná añadió: "Si alguna vez se encuentran en la necesidad de asesoramiento legal o conocen a alguien que lo necesite, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos acá para ayudar y hacer la diferencia!".

Giano, Varisco u otros, demostraron que obligados o no, no les cambia la vida, el salir de la tranquilidad de contar con un sueldo importante, choferes, celular, oficina, viáticos y otros beneficios por ser funcionario o legislador, y regresaron a la comunidad con una profesión para seguir sosteniendo su familia. Claro, hay otros políticos que a esa lógica no la entienden, y se desesperan cada cuatro años por permanecer dentro de un Estado tratando de gozar los privilegios.