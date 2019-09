Polémica con galgueros y reclamos por desaparición de perros callejeros

Los perros pasaron a ocupar su espacio dentro de la agenda pública en Concepción del Uruguay. Por un lado se conoció esta semana la demanda del denominado “Colectivo Galguero” que reclama modificaciones a la Ley que prohíbe las carreras de galgos en todo el país. En otro plano, pero con los mismos animales en el centro del debate, un grupo de vecinos de La Histórica denunció la “desaparición” de los perros callejeros que habitualmente deambulaban en el centro de la ciudad.

A mediados de semana un grupo de autodenominados galgueros, comenzó a promocionar una marcha de reclamo organizada para este domingo en la zona de acceso a Concepción del Uruguay, esto es en el cruce de la autovía Artigas y la ruta provincial 39.

La manifestación está prevista para las 10 de la mañana de hoy y, según afirman sus organizadores, contarán con el resguardo de Gendarmería Nacional para garantizar la normalidad de la protesta.

Jessica Fernández es una de las cultoras de la crianza y preparación de galgos para carreras, y pertenece al “Colectivo Galguero”. La mujer detalló que el reclamo se hará como “ una manifestación pacífica, buscamos mostrar la realidad del galguero, nosotros hacemos un deporte. Queremos mostrar que tras tres años de prohibición de las carreras seguimos teniendo nuestros perros”, señaló.

El eje del reclamo reside en el pedido de modificación del primer artículo de la ley dándole autonomía a las provincias para resolver sobre una prohibición que hoy es ley nacional.

“Buscamos que sea algo regulado por el Iafas, tal como los casinos y las carreras de caballos”, comentó.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece la prohibición de las carreras de galgos en todo el país a fines del año 2016. Fue tras un largo debate y la medida generó descontento de algunos sectores, por lo que hubo enfrentamientos entre proteccionistas de animales y grupos de galgueros en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Dicha ley prohíbe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. Además plantea que el que “por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de tres meses a cuatro años y multa de 4.000 a 80.000 pesos.

Según detallaron los galgueros, en el cruce de rutas ubicado en el ingreso a Concepción entregarán panfletos a los transeúntes pidiendo la derogación de la Ley 27.330.

“Es un pedido de reconsideración de la ley, para nosotros es injusta ya que en Argentina se realizan varios deportes con animales. Para nosotros realmente es un deporte, no criamos nuestros galgos para maltratarlos, en nuestra casa son deportistas integrantes de la familia”, señaló una de las integrantes del colectivo galguero.

Apenas conocida la noticia sobre el reclamo de los criadores de galgos, la polémica no tardó en multiplicarse a través de las redes sociales.

A los apoyos surgidos desde distintos lugares del país con idéntico reclamo, se multiplicaron por amplia mayoría las opiniones en contra de quienes tienen a esta práctica como un deporte.

“Muy buena la nota, los galgueros pedimos igualdad de derechos, basta de discriminarnos, los galgueros seguimos en pie de lucha, felicitaciones y gracias por defender nuestra actividad”, remarcaba Gladys Martínez en su perfil de Facebook, a lo que sobrevino una catarata de comentarios negativos e insultos que buscaban sepultar de plano cualquier cambio en la ley.

La iniciativa no parece encontrar eco dentro de la opinión pública, ya que ante la más mínima intención de moderar el intercambio de opiniones sobrevienen decenas de recriminaciones sobre el maltrato animal y la utilización de los perros como meras herramientas de lucro por parte de sus criadores.

Algunos buscan también equiparar el tema de los galgos con las carreras de caballos, sin embargo, la mayoría de quienes se manifiestan respecto de este tema no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de continuar con la prohibición.

Otra de las integrantes del colectivo galguero destacó esta semana en el programa Somos Concepción, que “es una necesidad que tenemos, con la ley no se erradicaron las carreras, sino que se pasaron a la clandestinidad. Nos sentimos muy discriminados y muy perseguidos por las autoridades”.

“Fuerza compañeros Galgueros, desde La Pampa todo nuestro apoyo...queremos igualdad de oportunidades, queremos que nuestro deporte sea regulado y controlado como los demás deportes con animales en Argentina”, señaló Romi Maccario en apoyo desde las redes sociales.

En el mismo marco, muchos activistas de la protección de animales no dudaron en mostrarse absolutamente en contra. “La Justicia ya se ha expedido desde el momento que se está prohibiendo ese intento de deporte que todos sabemos que es maltrato, crueldad y asesinato. Gracias a Dios que por cada uno de ustedes hay miles de nosotros para defenderlos a los animales”, sostiene Luciana Uriburu.

Desaparición de callejeros

Un grupo de vecinos de Concepción del Uruguay se manifestaron el viernes por la tarde en la plaza Francisco Ramírez ante lo que consideraron la desaparición de perros callejeros que andaban en la zona céntrica de la ciudad.

Según señalaron los manifestantes, los animales fueron vistos por última vez hace varias semanas. Lo notorio de su desaparición se hizo claro para algunos vecinos ya que muchos de ellos les daban de comer, se organizaron formas de darles cobijo en los días de frío y los llevaban al veterinario para distintos controles. “Los hemos buscado por todos lados, no están, nadie los ha visto y no tenemos novedades, hemos preguntado no hay respuestas ante los reclamos que hemos hecho en la Municipalidad”, señalaba una señora.

A través de un manifiesto que repartieron en el centro de la plaza, también denunciaron la falta de respuestas a hechos de trascendencia pública como fue el aberrante ahorcamiento de perros descubierto hace algunos meses en la zona del Puente de Fierro. Afirman también que se han registrado más de 100 casos de perros envenenados que murieron casi en el acto sin saber qué antídoto darles. “¿Quien vendió el veneno?, ¿quién lo compró? Perros ahorcados, apuñalados, asesinados a tiros o en total abandono por parte de sus propios dueños”, denuncian.

Los activistas dedicados a la protección de animales, sobre todo de los perros y de los caballos, han tenido un accionar muy intenso en los últimos meses. Lograron tener respuestas para que se implementen medidas contra la tracción a sangre, articulan trabajos con el municipio para el control y sanidad de perros callejeros, y en algunos casos hasta han colocado cuchas comunitarias dispuestas en la zona céntrica para resguardo de aquellos animales que deambulan sin espacios donde pasar la noches de frío.