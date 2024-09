Pocas señales positivas en la baja de los impuestos a las transferencias

La mirada local

Al respecto se refirió el presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Entre Ríos, Aníbal Gaggion, quien manifestó que “ya hubo una baja impositiva, es significativa porque, entre otras cosas, no se cobran más la tarjeta verde, se bonifica el título, si es por primera vez se bonifica la chapa patente; todas esas cosas no se pagan”. De todos modos aclaró a UNO: “Si bien bajó el sellado, subieron las cotizaciones de los autos”. A lo que agregó: “Hay que tener en cuenta que los aforos subieron, por ejemplo un Toyota Yaris que costaba 14.600.000 ahora subió a 20.200.000, entonces con el 1% de baja de los sellados te termina pagando casi lo mismo”. Además, Gaggion rescató que “el trámite registral va a salir mucho más rápido porque no hay que pagar todos los sellados y las multas. Igualmente, en nuestra provincia hoy no sabemos de qué manera se va a implementar”. Más adelante, el empresario automotor aclaró: “Ya se están recibiendo listas con algunas bajas en los precios. Por ejemplo en Toyota, un Etios de baja gama descendió un 4%, hasta ahora es la única marca que tenemos registro que bajó porque de las otras todavía no tenemos listas de precios, no sabemos cómo van a bajar”. De todos modos, para Gaggion a la baja en los precios la va a terminar absorbiendo la inflación mensual del dólar, que es del 2% mensual, que justamente es el aumento que vienen teniendo los autos cero kilómetro.

Otra visión

Gisela Vittori, quien se desempeña como gestora, expresó: “A la baja de los impuestos a cierto aranceles la veo como positiva, lo mismo que a algunas bonificaciones para los trámites de transferencias e inscripciones iniciales. A esto lo digo porque desde mi trabajo de gestora observo que hay gente con intenciones de transferir y muchas veces, por los costos del trámite, no lo hacen en forma inmediata, como tendría que ser o como desearían hacerlo”. Y amplió: “El aspecto económico por ahí les juega en contra”. Con una mirada hacia futuro, Vittori expresó: “Espero que sea un punto de partida, en la generación de más beneficios para el usuario. Esto, a su vez, también puede generar una repercusión en nuestra profesión”.