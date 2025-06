Platos ancestrales de Perú en mesas paranaenses

Emanuel Chifa comida peruana.jpg

En calle 9 de Julio al 490, en pleno centro de Paraná nació, el 30 de mayo, Emanuel Chifa, un local de comida peruana que va más allá de lo gastronómico y del rescate de la cultura de origen, representa un sueño cumplido de un niño peruano que hace muchos años vivía junto a su madre y sus hermanos en el campo, en Cañete; a dos horas de Lima. Un pequeño que con tan sólo 9 años viajó sólo para encontrarse en Buenos Aires con su padre; de un apasionado futbolista al que convocaron junto a Juan Cruz Kaprof para una prueba en el club River Plate y al que su papá no pudo llevar a mostrarse porque tenía que trabajar. Es la recompensa para un joven que por muchos años ayudó a su madre a comerciar en La Salada, de un delivery que gastaba horas y horas entregando paquetes en bicicleta y que un día se prometió a sí mismo que no pararía hasta tener su propio emprendimiento. Demasiados no tuvo en la vida Edson Jesús Llamocca, de 32 años y hoy a UNO le contó acerca de lo que considera su “segunda oportunidad”. “Para muchos será poco ésto, para mí es muchísimo. Veo llegar gente a mi local y me emociono mucho. Dios me puso acá”, dijo convencido.