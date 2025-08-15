PJ: la fuerza de Juan Grabois se sumó a la lista de Ahora la Patria, de Gaillard y Rubattino

“La grave situación que atravesamos en nuestra provincia con el gobierno de JxC, ahora aliado con LLA pretende continuar quitando derechos a los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen, desalentando el sector productivo, devastando los recursos naturales, vaciando la cultura a través de un ajuste sin límites, que elimina los instrumentos del Estado para impulsar el desarrollo y la generación de empleo”, dijeron en un comunicado desde el partido que a nivel nacional dirige el abogado Juan Grabois.

Y agregaron: “Creemos en una Entre Ríos que valora su historia, su cultura y su gente. Una provincia que no se resigna a ser un mero testigo de las decisiones tomadas en otros lugares, sino que levanta la voz ante el poder. A ellos, un aviso: no nos quedamos callados. Estamos convencidos que existe una cultura política transparente y de cara a la gente, representando la voz de una nueva generación de entrerrianas y entrerrianos que soñamos con un futuro de justicia social, equidad y soberanía”.

Finalmente, invitaron a los entrerrianos a sumarse a esta campaña. “Nos comprometemos a recorrer cada rincón de la provincia, a escuchar a cada vecino y a llevar sus demandas al Congreso de la Nación. Unidos, y con la fuerza de la gente, vamos a construir una Entre Ríos Humana con dignidad por el futuro que las entrerrianas y entrerrianos merecen”, finalizaron.