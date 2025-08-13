Uno Entre Rios | La Provincia | PJ

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

La Justicia Electoral de Entre Ríos rechazó la impugnación impulsada por la conducción del PJ. Así confirmó la constitución de la alianza Ahora la Patria.

13 de agosto 2025 · 21:31hs
Carolina Gaillard es candidata a Senadora nacional por Ahora la Patria. 

Gentileza: Carolina Gaillard

Carolina Gaillard es candidata a Senadora nacional por Ahora la Patria. 

La Justicia Electoral de Entre Ríos rechazó la impugnación impulsada por la conducción del Partido Justicialista, con Guillermo Michel y Adán Bahl a la cabeza, y confirmó la constitución de la alianza electoral “Ahora la Patria”, encabezada por Carolina Gaillard y Paola Rubattino.

LEER MÁS: Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

El pedido de impugnación del PJ

El sector de Michel y Bahl, denominado “Fuerza Entre Ríos” y alineado a nivel nacional con “Fuerza Patria” había manifestado que la lista de Gaillard y Rubattino confundía al electorado por la elección del nombre. Aseguraron que “tiende a la confusión ideológica y material, carece de buena fe en la elección del nombre y solo tiene como objeto perjudicar el voto genuino del electorado”

Comenzó el análisis al proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el recinto de la Cámara de Senadores.

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Los participantes en el Juicio por jurados del caso Justo José de Urquiza.

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Pero el planteo no prosperó ante el juez Federal con competencia electoral, Leandro Damián Ríos, quien este miércoles dispuso “reconocer la constitución de la alianza electoral transitoria ‘Ahora la Patria’ en el distrito Entre Ríos, con derecho de uso exclusivo del nombre adoptado”, integrada por el Movimiento por Todos y el Partido Frente Grande.

De esta manera, queda firme la participación electoral del frente que nuclea al campo nacional y progresista de la provincia, y que se presenta con la fórmula Gaillard – Rubattino para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.

Expresiones tras el fallo de la Justicia Electoral

Carolina Gaillard, sostuvo: “Este fallo ratifica que ‘Ahora la Patria’ es la voz que no especula ni se calla. Vamos a defender a Entre Ríos con firmeza, convicción y coherencia política, con un Estado que cuide y abrace y no abandone a los entrerrianos y entrerrianas. La política no puede ser una disputa de sellos, sino una herramienta para transformar la realidad y garantizar derechos. Ese es el compromiso que asumimos y que vamos a honrar en cada banca que conquistemos”.

En tanto, Paola Rubattino manifestó que “la Justicia le dio la razón a nuestro frente y eso nos fortalece. Vamos a representar a cada entrerriano con compromiso real, defendiendo lo que nos pertenece y trabajando por una provincia más justa. Este fallo es también un mensaje claro: la voluntad de la gente de tener una alternativa firme y coherente no puede ser frenada con maniobras políticas. Vamos a estar en cada territorio escuchando, proponiendo y poniendo por delante el bienestar de la provincia”.

PJ Justicia Electoral Ahora la Patria Carolina Gaillard
Noticias relacionadas
Alfonso Prat Gat disertará en la Jornada de la Industria organizado por la UIER.

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper.

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel.

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Ver comentarios

Lo último

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Ultimo Momento
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

La provincia
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Dejanos tu comentario