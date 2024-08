Piden que Entre Ríos no adhiera al RIGI

Éstas a nivel nacional exigen que “las provincias no avancen con los proyectos de adhesión al régimen contaminante y saqueador del RIGI”.

“Luego de presenciar la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, y constatar que hay voluntad política por parte del gobierno de Frigerio de avanzar en la adhesión y sumar la creación del RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones), se presentó esta nota de rechazo y se llama a la construcción de una coordinadora contra el RIGI y el RINI en Entre Ríos”, señalaron luego.

En la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se señala que “las organizaciones y comunidades abajo firmantes exigimos a las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales que rechacen la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742)”.

“Se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos. Esto incluso implicaría revisiones de los acuerdos relativos a las represas binacionales Salto Grande y Yaciretá”.

“En materia de derechos humanos básicos se iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica”, advierten.

“El RIGI es contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de ‘no regresividad en materia ambiental’, a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza”.

“Al mismo tiempo, se anularía la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú)”.

“Más grave aún, ante conflictos de interés, por ejemplo de daño ambiental, se terminarían definiendo las denuncias en tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país”, advierten.

“El carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación”.

“Según lo dispuesto en su Capítulo XI - Artículo 224, la legislación invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”, lo que implicaría ceder parte de la autonomía de las provincias, en términos políticos, legales y ambientales. Desde el movimiento socioambiental señalamos que esos “términos y condiciones” son una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales y por eso consideramos necesario mantener a nuestras localidades por fuera de sus implicancias”.

“Además de las frondosas facilidades impositivas y cambiarias que este régimen dispone no sólo para explotaciones por venir, sino incluso abriendo la puerta a las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula”.

“Ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias”, señalaron luego en la nota enviada a Hein.

“Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten. Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del ministerio de seguridad, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia.

Por todo lo señalado, exigimos a las autoridades competentes que no adhieran y rechacen el RIGI”.

Firmas

Asambleas sociambientales /Multisectoriales Asamblea en defensa de la cuenca del Río Epuyen Agua Pucara (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) Agüita pura para San Juan APCA - Neuquén (Asamblea Permanente del Comahue por el Agua) Asamblea Permanente por el Río Colorado Asamblea ambiental Cabalango Asamblea ambiental de San Esteban Asamblea ambiental de Valle Hermoso Asamblea ambiental El Trapiche Asamblea ambiental Villa las Selvas Asamblea Antiextractivista Abya Yala Barcelona Asamblea Antimegaminería Bariloche Asamblea Arbolado Paraná Asamblea Argentina Mejor Sin TLC Asamblea Chavascate Asamblea contra la megaminería Rawson Playa Asamblea de Ancasti Asamblea de Articulación Plurinacional Región Norte Salta Asamblea de Famatina Asamblea de Gaiman en defensa del Medioambiente Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, eIAS Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza Asamblea de Vecinas y Vecinos de Rawson contra la megamineria Asamblea del Agua de Comodoro Rivadavia Asamblea del encuentro en Exaltación Asamblea El Algarrobo Asamblea en defensa de la cuenca del río Epuyen Asamblea en defensa del ambiente Sta. Cruz Asamblea en Defensa del Territorio Pto. Madryn Asamblea Jáchal No Se Toca Asamblea Lauquen-Ko. C.U.B.a M.T.R. Asamblea Mar libre de Petroleras La Costa Asamblea Mar Libre de Petroleras Villa Gesell Asamblea no a la megamineria Dique Florentino Ameghino Asamblea no a la mina El Maitén Asamblea No a la Mina Esquel Asamblea No a la Mina Trevelin Asamblea Permanente por el Río Colorado Asamblea permanente Reconquista Avellaneda Asamblea plurinacional multisectorial por el medio ambiente Rosario Asamblea por el Agua Comodoro Rivadavia Asamblea por el Agua de Guaymallén Asamblea por el Agua San Blas de los Sauces Asamblea por el agua Sana, Comunidad Indigena Condorhuasi Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco ASAMBLEA por el agua Zona Norte Santa Cruz Asamblea Por El Monte Salsipuedes Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas Asamblea por la Vida Chilecito Asamblea por un MAR LIBRE de petroleras, Mar del Plata Asamblea Rios Vivos Asamblea Socioambiental Baradero Asamblea Socioambiental Campana Asamblea Socioambiental de Cipolletti Asamblea socioambiental El Trapiche Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza Asamblea vecinal autoconvocada Yo amo mis sierras, San Fco del Monte de Oro Asamblea Vecinos del Chavascate Asambleas ciudadana en Defensa del Vulpiani Asambleas del Curru Leufu Asambleas socioambientales Córdoba Autoconvocados por el Agua de Mendoza Autoconvocados por el Chubutazo Autoconvocadxs Esteban Echeverría Basta de mutilar CABA Brigada Forestal Aromito Brigada Forestal Colibri Campaña en defensa del agua Campaña Fuera Mekorot Campaña Paren de Fumigarnos Santa Fe Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida Campaña Plurinacional No al RIGI Chubut Contra la MEGAMINERIA Colectiva Magdalena 318, Prov de Buenos Aires Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha Colectivo EcoSocial Colectivo por la ventana, Parana Entre Ríos Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones Coordinadora socioambiental bahía blanca, Prov de Buenos Aires Ecoasamblea El Boqueron El Agua es Vida, Neuquén El Paraná NO se toca Espacio Intercuencas Exaltación Salud, grupo vecinal FASP Chubut (Foro Ambiental y Social de la Patagonia) Foro Ambiental Santiagueño Foro Ambiental Traslasierra Foro reserva Rio Reconquista Fuegas Brigadistas Organizadas Habitantes del Arroyo El pescado Huellas del humedal La Pampa Por El Ambiente Manekenk Mar Libre de Petroleras de La Costa Mar Libre de Petroleras, Necochea Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones El Cóndor, Viedma Multisectorial del Nodeste de San Luis Multisectorial golfo San Matías, Las Grutas Multisectorial Humedales Rosario Multisectorial Tucuman Ni un árbol menos en Ensenada No a la Megaminería Asamblea de Vecinos Rawson-Playa Unión Paren de Fumigarnos Tucumán Preservando Hudson PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) Quebrada Rio Tala Catamarca Resistencia Ambiental Salsipuedes No Puede Dormir Salvemos Huachi, Jachal No se Toca Sin Tierra Hay Hambre Somos Monte Chaco UAC (Unión de Asambleas de Comunidades) UACH (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut) Unidos por Nuestras Acequias Union de Asambleas de Comunidades Trelew Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova VACHUG Vecinos Autoconvocados: La Voz de Los Carpinchos. Vecinos Del Humedal Vecinos por la Ecología Vecinos por los humedales del Río Uruguay VICAM: Vicuñas, Camélidos y Ambiente ONG, Organizaciones Ambientalistas +rio -basura Carcarañá 350.ORG Abrazo a la Plaza del Sol ACCSA (Asociación Civil Salud Socioambiental) Acuerdo Basado en Plantas Neuquén Agrofloresta Bhavana Alianza Clima, Vida y Salud Alianza x el Clima Argentina Almirante Brown /vecinos autoconvocados de Glew Ambientalistas Unidos de Villa Gesell Ambiente en Lucha - Izquierda Socialista FITU Ambiente Es Todo FPDSCP (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional) Amo la Isla Amparo Ambiental Chacarita Asoc. Civil Sin Fines de Lucro Alternativa Asoc.civil Colibries de l monte Asoc. civil Monte Vivo Asoc. Civil Paseo Martin Grillo Asoc. Civil Pro Eco grupo ecologista Asoc. Manekenk, Ushuaia, Tierra del Fuego Asoc. Patrimonio Natural de Pilar Aves Argentinas - Amnesty Brote AFI Casa Nengabelo Casa Puente Cátedra Libre de Soberanía alimentaria y Agroecología (CALiSAyA-UNaM), Misiones Centro de protección a la Naturaleza Climate Save Buenos Aires Colectivo Reciclador, Caba Comisión de Ambiente y Soberanía Alimentaria - Autoconvocada - La Plata, Berisso, Ensenada - prov. Bs. As Conciencia Ecologica CONCIENCIA SOLIDARIA ONG Cooperativa de Producción Agroecológica CoPA Marabunta Eco Chutunzo Ekologistak martxan Federación rural campesina para el arraigo Federación Rural Feministas Antiextractivistas del Sur Fundación Cullunche FUNDACION INALAFQUEN Fundación Patagonia Natural G.A.I.A el Planeta Viviente Golfo diverso GreenWar Guardianes del espinal Huerta comunitaria Yvy Porá Huerta de la Resistencia Iniciativa Arcoiris de Ecología Política Instituto de Salud Socioambiental FCM UNR Kula Earth La huerta de La Ribera La Vaca Rumbera Lanus Verde Luciferina botânica Mapa Extractivista, CONICET-UNSAM Mira Socioambiental Movimiento Ambiental de Hurlingham Mundo más Verde Museo del Hambre Nativas en Santos Lugares Observatorio del Agua - UNPSJB - Esquel Observatorio Petrolero Sur ONG Viento Sur - Caleta Olivia Organización de Ambientalistas Autoconvocados Organización Isla verde Parque Comunitario El Panúl. Pro Eco Grupo Ecologista Protegiendo Nuestros Árboles Rosario Proyecto Hábitat Claypole Rebelión o Extinción Argentina Red buen vivir Tucumán Red de Acción por el Buen Vivir Tucumán Red de Comunidades Costeras Red de Comunidades Costeras Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir Red de Huertas Comunitarias Red de Luchas Socioambientales de Salta Red de Luchas Socioambientales de Salta, Red de Plantas saludables por el Buen Vivir Red del Rio Lujan Red Ecosocialista MST Red jarilla plantas saludables de la patagonia Red Nacional De Docentes por Los Humedales Red Universitaria por la Crisis Climática Scientist Rebellion Denmark SER Sociedad Ecológica Regional SirenismoArg Sur Ambiental Surfrider Argentina Taller Ecología Política en Humedales Tribuna Ambiental - Partido Obrero Unidad de Vinculación Ecologista - Fundación La Hendija Voicot COEPSA ( Centro Oeste de Estudios Politicos y Socioambienteles) El Jardín del Unicornio Comunidades Indígenas Asociación Indígena de la República Argentina - AIRA Asociación Onanagaelpy, Chaco Ayllu Comunidad Indigena de Uquia, Pueblo Uquia (Nación Omaguaca) Colectiva Plurinacional Abya Yala Com de Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes del LIMSyC-FTS-UNLP Comunidad Atacameños del Altiplano, Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca Comunidad Aborigen Cianzo Comunidad Aborigen de Peña Colorada Comunidad Indígena Canchira del Pueblo Camiare Comechingon Comunidad Indigena Guaraní Estación el Tabacal, Salta Comunidad Indigena Pozo colorado Comunidad La Caldera Comunidad La Finca Comunidad Las Golondrinas, Lago Puelo, Chubut Comunidad Mapuche Kalfulafken Comunidad Mapuche Tehuelche Curalafken Comodoro Rivadavia, Chubut Comunidad Mapuche Tehuelche Traun kutral Comunidad Mapuche urbana en Rosario Xavn Inay Leufv Comunidad Multietnica Tres Ombúes Comunidad Omawaka Comunidad Originaria pueblo kolla Comunidad Rural Samborombon Concejo de Mujeres Indígenas - Jujuy Cooperativa de Trabajo Pachaka Ltda. Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro FeTARA Pueblos Originarios CTAA, Salta Lof Cayunao Lof Mapuche Pillañ Mawiza, Corcovado Chubut Lof Newentuaiñ Inchin Costa de Lepa Militancia Permanente, Comunidad Qom San Carlos, Formosa Mesa Institucional Política de Pueblos Indígenas - MInPPI Organización Kume Rakizuam Compuche Pueblo Kolla - Caspala Jujuy Pueblo Qom, Chaco Comunidad Cuenca Salinas Grande Movimiento de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir Organismos de DD.HH Acción por los DDHH La Quiaca Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales ANDHES - Oficina Salta Archivo Popular de la Memoria Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH Asamblea por los DDHH La Granja Asociacion DDHH Lucrecia Barquet Asociacion de Profesionales en Lucha - APEL Asociación Mutual Sentimiento Centro de Abogades por los Derechos Humanos - CADHU Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Comisión Municipal de la Memoria (San Luis y Córdoba) Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI Encuentro Memoria Verdad y Justicia - Pergamino Encuentro Memoria Verdad y Justicia Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Rosario Familiares de Detenidos Desaparecidos - Chile FADHUS (Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo) Hijos Liga Argentina por los Derechos Humanos - Santa Fe Movimiento Ecuménico por los derechos humanos - MEDH NIETES Red Socialista por los Derechos Humanos - REDESDH Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Medios de Comunicación Anred - Agencia de Noticias RedAcción Charco de Arena - Radio La Tribu Colectivo de Comunicación ContrahegemoniaWeb Consejo de Redaccion Revista Herramienta Programa Después de la Deriva - La Tribu Fm Arraiho 102.7 (RAC) Luan - Colectiva de Acción Fotográfica Mink'a Comunicación Programa Radial " Contra la Pared", FM Popular Che Guevara, Rosario Radio El Algarrobo Radio La Colectiva Radio Semilla. Comunicación popular, alternativa y feminista (RNMA) RadioActiva Comunitaria SISAMedios Programa de radio Somos Protagonistas en la Cultura TeleSISA comunicación con identidad, Buenos Aires VacaBonsai Espacios sindicales y estudiantiles Actrices Argentinas/ Unidxs x la Cultura ADEMYS ADOSAC, Santa Cruz ADUL Asociación de Docentes Universitarios del Litoral Asociación Forestal Peronista AGD Ingeniería AGD UBA Agrupación Violeta docente Alternativa Estatal Alternativa Salud Alternativa universitaria CURZAS ATE Ministerio de Economía ATE ATE Cultura Nación ATE Trabajo Ate Victor Choque ATE, Caba Junta Interna ATE INCAA Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut- Regional ESTE Casa Carlos Fuentealba Centro de estudiantes del ISFD 39 CESOC centro de estudiantes de Sociales Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires Colectivo Trabajadorxs de la Educación en Tribuna Docente Comisión Interna Hospital Italiano CONADU HISTÓRICA CTA CTA A Rio Negro CTA Autónoma - Dirección Nacional de Políticas Socioambientales CTA Bahia Blanca CTAA Secretaria Provincial Pueblos Originarios Salta Estatales en Marcha Dirección Nacional de Poliíticas Socioambientales CTA Autónoma Docentes en Marcha DocentesTucumanxs en Lucha Frente Docente Disidente Gremio Docente COAD Inconciente Colectivo - UBA Psicología La Marrón Sec de DDHH del CETS de UNER-FTS Secretaria General - Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología UNSAM // MST Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - ATE Bariloche SUTEBA - Marcos Paz Trabajadores de Ciencia y Educación UTN. Frente de lucha y cordinadora estudiantil Lucha Unificada Campana La Marea, organización estudiantil en la Universidad de Cuyo UJS-PO Juventud de Izquierda Socialista Organizaciones de Jubilades Centro de jubilados, Córdoba Centro de jubiladxs y pensionadxs de Aluminé Frente de Jubilados Río Cuarto Jubilados en Movimiento Jubiladxs de Izquierda Jubiladxs insurgentes Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina Plenario de Trabajadores Jubilados Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha Espacios de la Cultura Asamblea Cultural Mendoza Artistas Organizados Pilar Artistas por la Tierra Asociación Cultural de la Costa Bachillerato Popular el Galpón Cultural Biblioteca Popular Alfredo L. Palacios, Puerto Madryn Biblioteca Popular Jesús Nazareno, Guaymallén Biblioteca Popular, Mutual y Cultural Constancio C. Vigil, Rosario Bibliotteca Popular Caminantes, Paraná Centro Cultural Fray Mocho, CABA Centro Cultural Justo Lynch, Quilmes Churita la Minga Cultural, Cafayate ClanDestino Teatro Coop. Inclusiva de Arte, Trujui Colectivo Cultural de Pago En Pago, Mendoza Craneapolis, espacio de difusion de Artes del Movimiento, CABA Crear Bs As DOCA Documentalistas de Argentina El Barrio Cultural, Lanus Espacio cultural Wayra Ch'aska, Entre Ríos Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita, Miramar Córdoba Fauna cultural y ambiental, Concepción del Uruguay Frente Cultural Multisectorial Chaco Frente Unico Cultural Lomas de Zamora Fundación Danzarte, Salta Kolmena Ituzaingó La Otra Casa- Espacio Cultural Itinerante, Rosario Unidxs por la Cultura Unidxs por la Cultura Zona Norte Lista Naranja Delegación Bahía Blanca Asociación Argentina de Actores Género y Diversidad Colectiva Feminista de Parques Nacionales Comunidad psicoanálisis y género EFA Feministas Antiespecistas El Patio de Las Rosas, Lomas de Zamora Encuentro Plurinacional de Mujeres Río Negro Feministas del Abya Yala Fundación Entre Mujeres, Salta Isadora - Mujeres en Lucha Las Azucenas, Colectiva Feministas Lesbianes Autoconvocades CABA Macachas Rosario Mariposas de Villa Paris Mesa Integral Trans Travesti No Binarie, San Miguel de Tucumán Mujertrova Neuquén Ni una menos Escobar Socorro Rosa Rabiosa Comodoro Rivadavia Vivas nos queremos Argentina Coordinadora Transfeminista por Palestina - Sandía Mujeres Libres Pan y Rosas Asambleas Barriales CABA: Asamblea de Agronomía; Autoconvocada de Boedo; Autoconvocada de Palermo; de Chacarita; de Comuna 14; de Comuna 7; de Constitución, San Cristobal, Montserrat; de Almagro; de Parque Patricios; de Vecines Autoconvocades de Pque. Avellaneda; de Villa Pueyrredon; de Villa Urquiza; Interbarrial Parque Saavedra; de Plaza Almagro; de Plaza Los Andes Provincia de Bs As: Asamblea autoconvocada de Sicardi, Garibaldi, Correas y Arana, La PLata; Autoconvocados Lomas de Zamora; Asamblea de Bernal; de Vecinos auto convocados San Antonio de Areco; de Vecinos Autoconvocades de Morón; de Vecinxs Autoconvocadxs Claypole; Asamblea Ituzaingó Resistiendo; Asamblea San Martín; Asamblea Vecinos autoconvocados de Olivos; Mi Barrio Sin Edificios, Lanús; Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján; Vecinxs Autovonvocades Almirante Brown, Claypole. Asamblea Autoconvocados Esquel Asamblea contra el ajuste de Milei, La Pampa Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones Asamblea local Neuquén Asamblea Plaza Alberdi "Asamblea San Martin y Ayolas, Rosario, Santa Fe" Frente Vecinal Esquel Vecinos autoconvocados Victoria, Entre Ríos Vecinos autoconvocados Rosario Vecinos autoconvocados Caviahue Vecinos autoconvocados Sastre Vecinos de Comodoro Rivadavia Vecinxs de Lago Puelo Organizaciones Políticas y Movimientos Sociales Agrupación Cabildo y Juramento. Agrupación de Mujeres Democráticas Agrupación Domingo Menna, Caba Agrupación Malva 8 de marzo Sute Agrupación X Una Argentina grande (San Luis capital) Argentina Humana Centro Político Cultural Participación Popular Corriente Nuestra Patria en el Frente Federal LA PATRIADA, Corriente Social y Política Marabunta EDI Economistas de Izquierda Emancipación sur corriente nacional Encuentro Popular santafecino Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldia FOL en la Coordinadora por el Cambió Social Frente Arde Rojo (FAR) en Marabunta Frente Cordillera Frente Grande Hurlingham Frente por la Soberanía Nacional Frente social Miguel Roldan Unidad Popular - Género Igualdad y Participación Internacional Progresista Irrompibles (Esquel) Izquierda Latinoamericana Izquierda Socialista en el FITU Juntas y a la Izquierda Juventud del PTS (TESIS XI) La castelli La Chapanay La Dignidad La Martinez Baca - Mendoza Mariano Ferreyra - Hurlingham Mesa de encuentro barrial MOI- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos Movimiento Patagonia Libre Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - MULCS Movimiento Socialista del Poder Popular MST FIT Unidad Multisectorial la 41. Mutual Conexión Nuestra América (Catamarca) Nuevo MAS (mar del plata) Obrim fronteres (Valencia) Organización 19 de diciembre en Marabunta Organización Partícipes Colectivos Partido Humanista Partido Obrero en el FITU Partido Socialista Auténtico Poder Popular PSTU PTS - FITU Sembrando Patria SolidaritéS Somos Barrios de Pie Tierra Para Vivir - Marabunta Trabajadoras Unidas por la Tierra Votamos Luchar Coordinadora Por El Cambio Social: FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) - Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional - MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social) - Movimiento 8 de Abril - FAR Y COPA en Marabunta - FOB Autónoma (Federacion de Organizaciones de Base, Autónoma) - OLP Resisitir y Luchar Fuccsur Frente único conurbano sur La Juana Azurduy MUP Referentes Adolfo Pérez Esquivel Alejandrina Barry Legisladora CABA Laura Cano Alex von Foerster Ana Cacopardo Carlos del Frade Cele Fierro Celina Font Claudio Katz Damián Verzeñassi Dolores Reyes Gabriela Cabezón Cámara Soledad Barruti, Maristella Svampa, Claudia Aboaf, Eduardo Lucita Érica Rivas Flavia Broffoni Florencia Santucho Guillermo Kane Guillermo Schnitman Juan Falú Juan Spinetto Julieta Laso Katja Alemann Keila Zereiros, Guillermo (concejales San Salvador de Jujuy Alemán, Julio Mamaní, Elias Ortega (concejales Palpalá), Alfredo Ayarde (concejal Humahuaca) Laura Azcurra Lucas Micheloud Codirector de AAdeAA Luis Alberto Santillàn Luisa Kuliok Mabela Bellucci Marcos Filardi Marta Maffei Matías Blaustein Mercedes Trimarchi Miriam Liempe Mirta Susana Busnelli Mónica Schlotthauer Myriam Bregman Pablo Vasco Rubén “Pollo” Sobrero Natalia Morales Gastón Remy Miguel López Christian Castillo Alejandro Vilca Nicolás del Caño Nina Brugo Orlando Carriqueo Patricia Ingrid Pelicori Patricio Eleisegui Raul Godoy Romina Del Plá Sandra Chagas Santiago Vasconcelos Tati Español Teresa Laborde Calvo Vanina Biasi Vilma Ana Ripoll.