Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

La Secretaría de Cultura denunció pintadas de símbolos nazis en la vereda y paredes del edificio del Museo Profesor Antonio Serrano, de Paraná.

La Secretaría de Cultura denunció pintadas de símbolos nazis en la vereda y paredes del edificio del Museo Profesor Antonio Serrano, de Paraná.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura, presentó este miércoles una denuncia formal ante las autoridades policiales y judiciales, tras detectarse actos de vandalismo en el edificio del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Profesor Antonio Serrano, ubicado en calle Gardel Nº 62, de Paraná.

La presentación fue realizada por el secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien advirtió en horas de la mañana la aparición de símbolos nazis y leyendas pintadas con pintura blanca sobre la vereda y las paredes externas del edificio.

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Repudio y denuncia

Desde el Gobierno provincial se repudió enérgicamente este hecho, que atenta contra un espacio histórico y cultural de gran valor para la comunidad entrerriana. Además, se informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno para su investigación.

Pintadas antisemita escuela

"La cultura es un espacio de construcción colectiva, de memoria y de identidad. No vamos a tolerar manifestaciones que promuevan discursos de odio ni ataques a nuestros espacios públicos", expresaron desde la Secretaría de Cultura.

El Poder Ejecutivo provincial anunció que brindará toda la colaboración necesaria para que la Justicia pueda esclarecer los hechos y dar con los responsables.