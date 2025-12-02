Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025.

Heladas de julio afectaron fuertemente a la citricultura argentina, con pérdidas de hasta 50% en mandarinas y desafíos comerciales por costos crecientes.

La campaña citrícola 2025 en Argentina estuvo marcada por un escenario productivo más equilibrado que el del año anterior , tras una temporada 2024 caracterizada por una fuerte sobreoferta. Así lo explicó Bautista Berisso, socio gerente de El Paruco, empresa productora y exportadora ubicada en Entre Ríos.

En términos de producción, 2025 mostró volúmenes "normales" , con rendimientos estables por hectárea y sin grandes desbalances entre variedades. Sin embargo, el evento climático más determinante del año fueron las heladas de principios de julio, que afectaron de manera significativa a varias zonas productoras. Berisso calificó este fenómeno como "el principal problema productivo del año, especialmente en mandarinas de la variedad Honney Murcott, donde estima pérdidas del 40 a 50%. En naranja, el impacto fue menor pero igualmente visible, con temperaturas que llegaron a -6 °C en algunas áreas" .

Entre Ríos y Corrientes proyectan un 2026 moderadamente positivo pese al daño por heladas

Mandarina (1).jpeg

"El efecto de estas heladas generó una interrupción temporal en la actividad industrial durante unas tres semanas, mientras los empacadores evaluaban el daño en campo y reorganizaban la cosecha hacia sectores menos afectados", menciona.

En el plano comercial, Argentina continúa ampliando su presencia en mercados internacionales, con Brasil consolidándose como un destino clave desde que se flexibilizó el protocolo este año, lo que permitió trabajar con mayor fluidez y abastecer la demanda. "Brasil empezó a ser un jugador demandante importante", indicó Berisso, destacando que esta plaza ofrece una ventana atractiva para naranjas Navel entre octubre y noviembre, antes de la entrada de fruta española.

Canadá, Filipinas y Rusia también permanecen activos para la oferta argentina, aunque sin grandes variaciones respecto a campañas previas. "Si bien algunos mercados mostraron mejores condiciones, el impacto positivo se vio atenuado por la actualización de los costos internos en dólares, que aumentaron con fuerza tras los cambios macroeconómicos del país. No se pueden trasladar esos costos al cliente extranjero", advirtió, lo que presiona la competitividad frente a proveedores como Uruguay o Chile.

De cara al 2026, las expectativas productivas son moderadamente positivas. "La floración se presentó pareja, sin los pulsos desordenados del año anterior, y las lluvias del último mes favorecieron el cuaje y el desarrollo del fruto. Tampoco se observa, por ahora, un avance claro del fenómeno de La Niña, lo que reduce el riesgo de purga temprana", comentó.

En el mercado doméstico, la prioridad será evitar la sobreoferta que presionó los precios durante la campaña pasada, cuando coincidieron fruta de cámara, fruta de planta e importaciones. "Cuando se juntan dos campañas sin un bache, no es bueno para la siguiente", subrayó Berisso.

A nivel internacional, el sector espera novedades sobre el avance de la apertura del mercado estadounidense, proceso actualmente en etapa de consulta pública. "De concretarse, representaría una gran oportunidad para la citricultura local", señaló el CEO, quien destaca el potencial de crecimiento de la región productora del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.