Paulatina vuelta del servicio interurbano de colectivos

En cuanto a las medidas sanitarias, en el regreso del transporte interurbano en la provincia será contemplada una cantidad de pasajeros por micro ostensiblemente menor a la habitual para poder mantener el distanciamiento social entre los viajeros dentro de la unidad, dando prioridad en el traslado a quienes trabajan en servicios esenciales. “Se debe contar con tapabocas y autorización de viaje. En el coche habrá un trapo con lavandina, además de alcohol en gel. Viajarán todos separados, por ventanilla, a excepción de quienes son convivientes”, explicó el trabajador que ayer había ido a la terminal de ómnibus a acondicionar su espacio de trabajo.

Con respecto a la situación de los viajes de larga distancia, Enrique Susevich, referente de las empresas Flecha Bus y Zenit, manifestó a UNO: “No sabemos mucho todavía cómo va a ser el regreso a la actividad. Está la idea de empezar, pero no hay una fecha definida de inicio de los servicios de larga distancia. Sobre nuestros servicios todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver a viajar regularmente”.

La vuelta del servicio interurbano de colectivos será paulatina

“Nuestros principales servicios son a todo el país, a Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Bariloche, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Formosa, entre otros. Lo que seguramente va a arrancar son los servicios cortos, dentro de la provincia, pero por ejemplo a Villaguay o Concordia todavía no hay nada definido, no tenemos fecha de inicio de los viajes hacia estas ciudades entrerrianas”, aseguró,y mencionó que en las empresas a su cargo van a abrir sus ventanillas recién mañana.

Por otra parte indicó que aún no hay novedades respecto de quienes tienen pasajes ya comprados antes de la cuarentena decretada en marzo y que deben canjearlos para viajar en otra fecha. “Hasta que no estén los servicios funcionando no se puede hacer el canje”, dijo.