PASO: mi voto es para Luis Miguel

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) hay un notorio interés de los políticos para que la gente haga valer su derecho democrático y concurra al cuarto oscuro para sufragar. Es que lo que suceda el domingo no sólo servirán para definir a los candidatos que se presentarán en las presidenciales de octubre; sino también que será un termómetro para evaluar el nivel de entusiasmo que tiene el ciudadano argentino hacia las elecciones. En la previa es evidente que hay indiferencia y falta de interés del votante, de allí la preocupación que hay en los protagonistas.

Una muestra de esto es lo que sucedió en las elecciones provinciales que se viene dando a lo largo del país. Algunos gobernadores, sobre todo del peronismo, dispusieron desdoblar los comicios para despegarse de una posible derrota del gobierno que encabeza Alberto Fernández en octubre. Claro que en Entre Ríos esto no sucedió y por eso el domingo uno se va a encontrar con un montón de boletas, un panorama poco alentador para aquel que decidirá su voto a último momento.

Este no es mi caso, ya tengo decidido a quien voy a elegir y sin duda alguna. Para mi, el más “presidenciable” de todos es Luis Miguel. Sin querer, el “Sol de México” le quitó espacio en todos los medios a los políticos. Hoy ya no se escuchan propuestas (aunque nunca fueron muchas), porque de lo único que se habla es si es o no el cantante mexicano el que está dando una serie importante de recitales en Buenos Aires. Algunos afirman convencidos y sin tapujos que son dobles de Luis Miguel los que se suben al escenario y engañan a los fanáticos que pagaron una verdadera fortuna para verlo en acción. Hoy, a sus 53 años, muchos dudan de su condición física y de los bien que se lo ve en cada show, sacando a relucir los prejuicios sobre la salud de una persona que tuvo algunos excesos durante su vida.

Lo concreto es que mientras todo el mundo habla de él, nos olvidamos un poco de la famosa “grieta”, de las peleas entre los precandidatos, de la inflación, del dólar y de otros menesteres que siempre salen a relucir cada vez que se acerca una elección. Claro que a Luis Miguel poco le debe importar todo esto, mucho menos que se diga que tiene un par de dobles que hacen su trabajo. Lo que al mexicano por adopción (nació en San Juan de Puerto Rico) le interesa, son los millones que está facturando con su gira.

Repasemos. Tras el éxito de ventas de las 65 fechas de su Luis Miguel Tour 2023, que terminará al final de año, ahora se anunciaron 50 fechas adicionales para su Tour 2024. El cantante dará comienzo a sus nuevas fechas el 20 de enero en Santo Domingo, República Dominicana. Luego, viajará a Centro y Sur América para después regresar a Estados Unidos, donde tocará 32 fechas, arrancando el 4 de abril en Seattle, Washington y terminando el 16 de junio en Greensboro, North Carolina. A la Argentina, volverá en marzo 2024, por el momento se volverá a presentar en Buenos Aires el 8 de ese mes y luego en Córdoba, el 15. ¡Uff! Así no hay cuerpo que aguante. El de “Luismi” parece que si.

En definitiva, su presencia en nuestro país hizo olvidar por un momento el clima de las PASO. Y todo por un increíble debate que se instaló sobre su identidad. Las dudas surgieron al verlo tan cambiado ni bien puso un pie en suelo argentino, y sobre todo luego del primero de los 10 shows previstos en Buenos Aires al ni siquiera saludar al público y limitarse a cantar un tema tras otro durante dos horas y media. Claro que mi incertidumbre se disipó al leer declaraciones de Susana Giménez confirmando que era el original.

“Siempre dicen los mismo ¿Cómo no va a ser Luis Miguel?”, al tiempo que argumentó sus palabras confiando: “Yo lo recontra conozco. Estuvo mil veces en el programa y soy re fan”. Asimismo, explicó que el tremendo cambio físico de Luis Miguel es “porque bajó 20 kilos, gracias a Dios, que le vino bárbaro”, dijo. La indignación de Susana debe ser la de todos sus fanáticos. Por eso, en medio de una semana tan política, el “Sol de México” se robó todas las miradas y también se ganó mi voto. Si todos hablan de él por el solo hecho de bajar de peso, es un crack.