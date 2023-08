PASO 2023: Rogelio Frigerio expresó que ganaron en toda la provincia

Rogelio Frigerio Elecciones 2023.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

“Somos conscientes de que gran parte del voto estuvo vinculado con la bronca y la frustración que sentimos los argentinos y los entrerrianos. Cuando la gente no festeja, la política tiene que escuchar lo que el voto en las urnas quiere decir en lo político. En 2021 las urnas hablaron con el 70 por ciento que les dijo que no a las políticas del kirchnerismo, pero el oficialismo no los escuchó, sino que profundizó un rumbo que la gran mayoría de los entrerrianos no queremos para nuestra provincia ni para nuestro país”.

El candidato a gobernador, agregó: "Esto implica que a este acompañamiento de la gente lo tomamos con mucha humildad. Lejos de un cheque en blanco significa una enorme responsabilidad. Tenemos la obligación de, después de 20 larguísimos años de estar gobernados por el mismos signo político, generar confianza en la gran mayoría de los entrerrianos. Somos una opción creíble, preparada para gobernar. Eso es lo que vamos a profundizar en lo que queda hasta el 22 de octubre”.

“Estamos convencidos de que hoy empezó una nueva era para nuestra provincia, sin miedo y con libertad. Tenemos que seguir juntos, como estuvimos estos años en que venimos construyendo este proyecto de transformación y de desarrollo”, añadió para adelantar que se comunicó con Pedro Galimberti "quién realizó una gran elección y seguramente nos juntaremos entre mañana o pasado para encarar esta campaña juntos”.

Con énfasis arengó a los dirigentes que se encontraban en el salón: "Estamos frente a una oportunidad histórica. Es ahora, no la dejemos pasar, soñemos en grande”.

UNO lo consultó sobre el resultado de la elección, y ante esto, explicó: "El gobierno nacional debería escuchar. El mensaje de las urnas es ese: hay que escuchar a la gente”.

Con respecto al resto de la campaña, hizo notar: "Vamos a recorrer cada pueblo de la provincia transmitiendo nuestro programa de transformación de Entre Ríos. Creemos en explicar cómo vamos a resolver los problemas y con qué equipo lo haremos. Con un nivel de detalle como nunca se expuso, porque la gente está cansada del verso, de los políticos que recorren un mes antes la provincia”.

Más adelante aclaró que no habló con nadie del gobierno y del oficialismo, y que no se comunicó aún con la candidata del sector a nivel nacional Patricia Bullrich.