Paritaria: UPCN considera insuficiente a la nueva oferta

El gremio de la Unión Personal Civil de la Nación ( UPCN ), Entre Ríos solicitó pasar a un cuarto intermedio para analizar el incremento del 8,3% sobre los salarios de junio, ofrecido este martes por el Gobierno provincial. "No estamos en condiciones de aceptar ni rechazar hoy ese porcentaje”, manifestó el secretario general José Allende. Aseguró además que el ofrecimiento “es insuficiente" y pidió 48 horas para evaluarlo con los cuerpos orgánicos y "tratar de llegar a un acuerdo que sea superador". La paritaria continuará el jueves.

“Sin dudas no estamos en condiciones de cerrar hoy ese porcentaje. Solicitamos 48 horas para llamar a nuestros cuerpos orgánicos, con los delegados de base, evaluar esa cifra y tomar una decisión”, sostuvo Allende durante la audiencia que se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno .

El titular de UPCN Entre Ríos señaló que “sería bueno también tener alguna expectativa respecto a diciembre y enero”, pero entendió que “las autoridades actuales no están en condiciones de tomar decisiones que comprometen a otro gobierno”. Por eso sostuvo: “Será necesario ver si en las próximas horas podemos tener reunión con el gobernador electo para saber cuál es su postura. Sabemos que hoy va a presentar su gabinete y, ya con su gabinete armado, podremos institucionalmente tratar de tener un acercamiento y charlar con él para ver si tanto diciembre como enero vamos a seguir con estas paritarias”.

Paritarias estatales y docentes: ofrecen el 8,3% de aumento

En el actual contexto político, el Secretario General de UPCN remarcó: “Entendemos que hay una voluntad popular que se respeta, no podemos no respetarla. Hay un gobierno electo tanto provincial como nacional, no podemos poner palos en la rueda. Vamos a acompañar siempre y cuando, en el diálogo, se encuentren las soluciones para los trabajadores”.

Respecto al porcentaje de aumento salarial necesario para los estatales, Allende apuntó: “La propuesta del Gobierno es acompañar el índice inflacionario que se ha conocido en estos últimos días. Entendemos que es insuficiente. Pero dejamos abierta la discusión dado que la liquidación tiene que hacerse”, expuso. Y agregó: “Pero que no se cierre paritarias para tratar de alcanzar un porcentaje mayor y que pueda haber coincidencia con lo que los sindicatos estamos pidiendo”.

Finalmente se fijó el jueves a las 12 horas para dar continuidad a la paritaria.