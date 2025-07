Paritaria estatal: la Provincia ofreció suma fija de $35.000 por tres meses

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios estatales pasó a un cuarto intermedio hasta las 13.30 de este lunes. La provincia ofreció una suma fija no remunerativa y no bonificable de $35.000 por tres meses, a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre.

Por otra parte, hay una contrapropuesta de los gremios de elevar esa cifra y que también vaya a pasivos. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta las 13.30.

En la reapaertura de la paritaria, el viernes pasado, el encuentro entre funcionarios del Gobierno provincial y representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue breve: poco más de 20 minutos. Pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes a las 10, cuando los sindicatos esperan que se presente una propuesta superadora.

Si bien no se consignó en el acta ni en la comunicación oficial del Gobierno, éste, según precisó el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Luciano Rotman, ofreció un 1,6% de aumento, en consonancia con el índice inflacionario que se dio a conocer esta semana.

A los pocos segundos, Oscar Muntes, secretario general de ATE, lo negó y cuestionó que se iban sin una propuesta a discutir en el Congreso Provincial que se desarrolla en la sede del sindicato. Por su parte, José Allende, de UPCN, no negó que se haya ofrecido el 1,6% pero sostuvo que no se consignó en el acta de la paritaria a pedido del sindicato que conduce.

La miembro paritaria del Gobierno, Fanny Maidana, sostuvo: “Como nos comprometimos en abril a retomar la paritaria en julio, considerarnos que era importante convocar luego de que estuviera el índice de inflación de junio”.

De este modo, destacó la voluntad del gobierno provincial que en este año y medio de gestión ha promovido el dialogo y el intercambio con los representantes de los trabajadores.

Rotman: “Ofrecimos 1,6%”

Por su parte, Rotman, a la pregunta que inquirió sobre si el Ejecutivo presentó una propuesta, respondió: “Sí, desde el gobierno provincial se realizó un ofrecimiento. La representación de los trabajadores realizó una contrapropuesta o una solicitud de revisión de esa propuesta, con lo que nos llevamos esa solicitud para analizar y volver el lunes, después del cuarto intermedio, con una nueva propuesta para el sector”.

Rotman añadió que “el gobierno provincial ofreció un 1,6% y la representación de los trabajadores pidió que se revea y sea una que contemple otros aspectos, y también el otro sector que se encuentra representado en la mesa solicitó otras cuestiones más abarcativa, que no sea solamente o se circunscriba la discusión solo a lo salarial. Nos llevamos un poco esas inquietudes para volver el lunes a las 10”.

También precisó: “Evaluamos que era necesario tener certezas de cuál era el índice de inflación publicado por el Indec para sentaron a trabajar sobre una realidad concreta. No podíamos aventurarnos previamente a eso, a sentarnos a conversar; y conocido el índice nos da la pauta para trabajar teniendo el momento que se está atravesando, se deben tener en cuenta muchas cuestiones, pero desde nuestro punto de vista es la responsabilidad que implica mantener el orden en las cuentas públicas”.

Muntes: “No hubo propuesta”

Muntes fue breve: “Al no haber propuesta, en el acta está que no hubo propuesta, eso va ser el lunes, nosotros necesitamos una propuesta para debatirla, no hubo propuesta salarial, va ser el lunes a las 10. No vamos a poder debatir absolutamente nada, no hay propuesta, porque si no, nosotros estaríamos evaluando la posibilidad de ir al Consejo Provincial a las 11.30 de hoy”. Muntes insistió en que “no hay propuesta”, y añadió que “el lunes vamos a venir a buscar una propuesta para evaluarla rápidamente porque tenemos muy poco tiempo por la liquidación. Esperar al lunes a las 10 para ver la propuesta”.

Allende: “El índice es un kilo de carne”

Por su parte, Allende expresó que “ante la crisis y la difícil situación que está viviendo el trabajador con menores ingresos, entendíamos que la propuesta debe modificarse y tener en cuenta los sectores de memores ingresos por encima de un índice que nos puede tocar a todos”.

El líder de UPCN opinó que “si tomamos en cuenta el índice de 1,6 de los sectores de menores ingresos es un kilo de carne que le vamos a incorporar a su salario y entendemos que eso no puede ser así. Entendemos que hay que evaluar propuestas diferentes con un piso salarial por encima de lo que son estos montos y le dijimos que si el gobierno está dispuesto a que hablemos y poder llegar a un acuerdo de nada serviría que siguiéramos discutiendo sobre la base de un índice”.

Allende agregó: “Quedamos en un cuarto intermedio para el lunes a las 10, en donde por supuesto este fin de semana va haber idas y venidas con distintas alternativas, por más que sea sábado y domingo, a ver si el lunes podemos llegar con que la propuesta salarial atienda a quienes hoy están ganando 800.000 o 900.000 pesos que no puede haber 10.000 de aumento. El en acata no hubo una propuesta concreta porque UPCN pidió que eso no se tuviera en cuenta, que era absurdo y sumamente insuficiente hablar de 1,6 para los sectores de menores ingresos”.

Finalmente expresó que “el lunes esperamos una propuesta diferente, a lo mejor con una masa salarial que esté dispuesto a pagar el gobierno pero distribuida de otra manera. Se puede hablar de sumas con piso salarial, hay tres o cuatro alternativas que habría que ver si el gobierno está dispuesto a discutirlas; dijo que sí, bueno, discutámosla”.

