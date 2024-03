Paritaria docente: no hubo oferta salarial y la negociación sigue en abril

El gobierno no presentó una oferta a los gremios en la paritaria docente y volverán a reunirse el 5 de abril. La titular del CGE apunto a recortes de Nación

El gobierno provincial no llevó una propuesta de recomposición salarial a la paritaria docente que se realizó esta mañana en la sede de la Secretaría de Trabajo y, por esa razón, se dispuso una cuarto intermedio hasta el 5 de abril. Se justificó que los recortes presupuestarios de Nación hacen difícil que la Provincia pueda trabajar una oferta.

Al término de la reunión, Alicia Fregonese, titular del Consejo General de Educación (CGE), explicó que se avanzó con las comisiones de trabajo y que el gobierno todavía no ha sintetizado una propuesta salarial para los maestros: "Nosotros tuvimos este encuentro cumpliendo con un compromiso y con la idea de empezar a trabajar en las distintivas comisiones que nos plantearon los sindicatos. La semana que viene vamos a integrar la comisión de Transporte, para trabajar el código 029, que es el de movilidad docente; y también planteamos la integración de la comisión del Nomenclador, Títulos y Concursos e Infraestructura Escolar".

Al argumentar la falta de oferta salarial, explicó que se debe a la falta de recursos que debe coparticipar Nación: "Siempre en el marco de trabajar y hablar con la verdad, el gobernador tuvo un encuentro con los sindicatos la semana pasada para informar sobre la situación de la provincia. Hay un contexto nacional y provincial muy complejo. Nosotros entendamos que más del 75% de los ingresos de la Provincia vienen de la coparticipación nacional y hoy hay una merma del ingreso en un 30%. Esto fija un escenario complejo para pensar una propuesta salarial".

El FONID no existe más

Enseguida, la titular del CGE dijo que la Provincia analiza de qué manera reemplazar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual Nación eliminó en diciembre de 2023. "El gobierno asumió el compromiso de pagar el FONID, que hoy no existe más, y hoy estamos pensando en una propuesta para que el docente no pierda en su próxima liquidación. En un escenario muy complejo, la realidad es que no tenemos claridad. Por eso se pide un cuarto intermedio", afirmó, según registró UNO.

Del encuentro participaron, además de los funcionarios, los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Qué dijeron desde Agmer

Luego del encuentro paritario, el Secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, afirmó a esta APF que el gremio llevó la inquietud de una recomposición salarial para el mes de marzo y para buscar evitar que los docentes perciban menos salario a medida que pasen los meses.

“El gobierno aseguró que se están llevando adelante gestiones, entendiendo las necesidades que planteamos nosotros porque está claro que si uno va al cajero y no está Fonid y Conectividad percibe menos salario”, enunció el gremialista.

Sobre el plenario de Agmer, Pagani adelantó que hablarán sobre lo sucedido en la reunión paritaria, además del encuentro que tuvieron con el gobernador la semana anterior y debatirán sobre qué camino tomarán.

El gremialista fue consultado por las sensaciones que tuvo tras la reunión y respondió: “La situación es completamente delicada desde que asumió Milei con las primeras definiciones políticas a nivel nacional”.

Además, ratificó que “está claro que las políticas de extorción a las provincias, su intento de disciplinar a los gobernadores y legisladores sentándose en fondos de coparticipación para sacar las leyes que necesita hace que hoy estemos en una situación muy delicada en todo el país”.

Agmer paro marcha Gremios docentes.jpg El Frente Sindical pidió paritarias y que no se ponga en dudas el pago de sueldos.

Docentes técnicos

Por su parte el Secretario Adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela, explicó que los docentes a la hora de cobrar se encontrarán sin los fondos de Conectividad y Fonid y aseguró que “no se sabe si la Provincia los volverá a pagar porque no puede hacer un compromiso de algo que no puede afrontar hoy”.

También se refirió a la reunión que tuvieron los gremios con el gobernador, Rogelio Frigerio: “Más del 70% de los ingresos de la Provincia vienen de la Nación, un 30% es la recaudación provincial, si desde Buenos Aires no envían los fondos la situación seguirá siendo compleja”.

Además, Varela se refirió específicamente a la situación del sector de la educación técnica: “La ley de Financiamiento Educativo es nacional, estás vigente y las escuelas técnicas, agrotécnicas y los centros de formación profesional siguen existiendo gracias a esos aportes porque de ahí salen los recursos para los talleres, laboratorios, sectores productivos, los estructurados y la escuela secundaria con formación profesional”.

El gremialista agregó que “la Provincia se compromete a mantener las escuelas técnicas en marcha, pero cuando miren los números reales que tienen que afrontar, los padres tendrán que hacerse cargo de los materiales como en otra época”.