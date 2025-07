Paraná: triste despedida de Suma de Voluntades a "Quito", el hombre que falleció en plaza 1° de Mayo

“Quito” recibía asistencia de Suma de Voluntades que todos los días entrega raciones de comida, no sólo a quienes están en la plaza principal de la capital entrerriana, sino en otros espacios públicos de la ciudad. Anabella Albornoz, en sus redes sociales escribió una sentida despedida y habló, una vez más, sobre la necesidad de declarar la emergencia en salud mental

"Se fue uno de los nuestros"

Uno de los tantos que viven y mueren en la calle, en los márgenes de la oscuridad absoluta. Su muerte nos deja un nudo en la garganta, un silencio incómodo y una pregunta que no deja de doler: No podemos seguir mirando para otro lado.

Desde queremos decirlo con fuerza:

La ley de salud mental es un avance en derechos, sí. Pero sin equipos en los barrios, sin redes de cuidado, sin hogares protegidos, sin dispositivos comunitarios reales, lo que queda es el vacío. Lo que queda es la calle. Y a veces, lo que queda es la muerte.

Muchos nos preguntan: Como si bastara con una cama para sostener una vida rota. Como si fuera tan fácil habitar el frío. La respuesta es difícil, pero real. El problema no es que "no quieren ir". El problema es que no pueden, y que no hay dónde ni con quién puedan realmente estar.

Los refugios imponen normas que no contemplan la complejidad de estas problemáticas, exigen un comportamiento regulado que puede ser inviable para quienes están atravesados por episodios psicóticos, crisis de abstinencia o desorganización mental. Porque a veces el miedo y el dolor pesan más que el frío. Porque no se trata solo de un techo: se trata de tratamientos, de presencia continua, de políticas públicas con alma.

Quito ya no está. Pero su ausencia no puede ser en vano.

No para señalar a nadie, sino para construir entre todos un nuevo camino.

Donde las vidas en la calle importen.

Y donde la dignidad sea el punto de partida, no de llegada.

Siendo testigos de lo que duele, de lo que falta, elegimos seguir. Porque seguir es una forma de resistir. Porque la respuesta no puede seguir siendo el abandono.

El hecho

El lunes por la mañana Miguel Antonio Villagra fue encontrado sin vida en la Plaza de Mayo de Paraná. Sandra Bordón, representante de la Municipalidad, relató a UNO que durante la noche del domingo realizó una recorrida por la zona para invitar a las personas en situación de vulnerabilidad a dormir en los refugios dispuestos por el municipio. Sin embargo, según la funcionaria, Quito rechazó la oferta y decidió permanecer en la vía pública.

A la mañana siguiente, cuando personal municipal intentó despertarlo, descubrieron que ya había fallecido. La principal hipótesis que maneja la policía es que la muerte podría haber sido consecuencia de una hipotermia debido al frío extremo que afecta a Paraná.

El cuerpo, que estaba sobre un banco de la plaza principal frente a la Catedral de Paraná, fue retirado por la morguera policial para trasladarlo a la morgue de Oro Verde para la correspondiente autopsia.

Un hombre que había estado con el fallecido horas antes relató a UNO que fue a llevarle una pastilla a Villagra porque estaba con diarrea. "Él pedía agua". En tanto indicó que luego empezó a convulsionar: "Vinieron y le hicieron RCP. Estaba hinchado", agregó.

Otra mujer que está en situación de calle señalo que hace 15 días que el fallecido y otras personas en situación de calle venían tomando alcohol con agua. "Desde que cobraron la PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor) no se pudo parar. La gente de Suma de Voluntades no daba abasto entre una plaza y otra, separándolos con la Policía. Llegó un momento en que se empezaron a quedarse tiesos".

Sobre Villagra dijo: "Vinimos a darle unas pastillas para cortarle la diarrea por la cantidad de alcohol que tomó. Le dimos una anoche y otra esta mañana cuando todavía estaba vivo. Le íbamos a avisar a su hermana pero no nos dio tiempo. Se descompenso. Llevaba tres días sin levantarse, no quería que lo tocáramos", acotó.

La mujer corroboró que era una persona alcohólica, ya con problemas psiquiátricos, que no se dejaba ayudar ni conducir al refugio municipal.