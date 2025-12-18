Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para las compras en esta fiestas de Navidad y Año Nuevo, en cuanto a garantías y políticas de compra y devoluciones. También se advierte en la necesidad de prestar especial atención a la hora de adquirir juguetes para niños y niñas.

Esta semana, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió a las familias y a la sociedad en general sobre la comercialización en Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en los Estados Unidos (EE.UU) por representar riesgos para la salud y la seguridad de niños y niñas, y que actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.