El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para las compras en esta fiestas de Navidad y Año Nuevo, en cuanto a garantías y políticas de compra y devoluciones. También se advierte en la necesidad de prestar especial atención a la hora de adquirir juguetes para niños y niñas.
Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad
El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo, sobre todo al elegir juguetes
Esta semana, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió a las familias y a la sociedad en general sobre la comercialización en Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en los Estados Unidos (EE.UU) por representar riesgos para la salud y la seguridad de niños y niñas, y que actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.
- Los juguetes deben tener sellos de certificación de seguridad e instrucciones para su correcto uso.
- Se debe corroborar que el juguete sea apto para la edad de quien lo va a recibir
- Revisar el producto para verificar que esté en condiciones y que cuente con todos los accesorios
- Todos los productos tienen una garantía legal de 6 meses, como mínimo
- Consultar en el comercio las condiciones de cambio en todas tus compras
- Solicitar la factura o ticket para poder hacer el reclamo
- Si se compra online, revisar las calificaciones que tiene el vendedor y hacer la compra a través de un sitio seguro (debe empezar con https://)
- Guardar toda la información de la compra y elegir medios de pago que permitan hacer un seguimiento o reclamo
- Recordar que hay un margen de 10 días para arrepentirse y devolver el producto.
LEER MÁS: Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros
Ante cualquier consulta o reclamo, Defensa del Consumir de Paraná atiende de lunes a viernes de 7.30 a 14.30. Teléfono 0800-0555-5566; 0343-4236504 o 0343-5035948 o vía mail a [email protected]