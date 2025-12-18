Uno Entre Rios | La Provincia | Defensa del Consumidor

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo, sobre todo al elegir juguetes

18 de diciembre 2025 · 11:44hs
El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo, sobre todo al elegir juguetes
El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo, sobre todo al elegir juguetes
El comercio electrónico llegó para quedarse

El comercio electrónico llegó para quedarse, a partir de la pandemia.

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para las compras en esta fiestas de Navidad y Año Nuevo, en cuanto a garantías y políticas de compra y devoluciones. También se advierte en la necesidad de prestar especial atención a la hora de adquirir juguetes para niños y niñas.

Esta semana, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió a las familias y a la sociedad en general sobre la comercialización en Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en los Estados Unidos (EE.UU) por representar riesgos para la salud y la seguridad de niños y niñas, y que actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

El productor Mario Toler expuso la crítica situación del sector citrícola, denunció la “industria del juicio” y planteó la necesidad de una reforma laboral.

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Juguetes venta Día de las Infancias (3).jpg
  • Los juguetes deben tener sellos de certificación de seguridad e instrucciones para su correcto uso.
  • Se debe corroborar que el juguete sea apto para la edad de quien lo va a recibir
  • Revisar el producto para verificar que esté en condiciones y que cuente con todos los accesorios
  • Todos los productos tienen una garantía legal de 6 meses, como mínimo
  • Consultar en el comercio las condiciones de cambio en todas tus compras
  • Solicitar la factura o ticket para poder hacer el reclamo
  • Si se compra online, revisar las calificaciones que tiene el vendedor y hacer la compra a través de un sitio seguro (debe empezar con https://)
  • Guardar toda la información de la compra y elegir medios de pago que permitan hacer un seguimiento o reclamo
  • Recordar que hay un margen de 10 días para arrepentirse y devolver el producto.

LEER MÁS: Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

Ante cualquier consulta o reclamo, Defensa del Consumir de Paraná atiende de lunes a viernes de 7.30 a 14.30. Teléfono 0800-0555-5566; 0343-4236504 o 0343-5035948 o vía mail a [email protected]

Defensa del Consumidor Paraná Recomendaciones Navidad juguetes
Noticias relacionadas
Las obras en el hospital San Roque abarcan el área de la Sala 4 y un sector de consultorios, por $321.159.299 y un plazo de 180 días 

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

gremios y organizaciones se movilizan en parana contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

quienes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en entre rios

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

En una promoción de 15 alumnos, Desireé Morkel fue la única mujer egresada de la escuela de educación técnica N° 114 Justo José de Urquiza, de General Ramírez

Desireé Morkel: de luchar contra un síndrome a recibirse como mecánica electricista

Ver comentarios

Lo último

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Ultimo Momento
Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Senado continúa con el tratamiento de la Reforma Laboral

Senado continúa con el tratamiento de la Reforma Laboral

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

La provincia
Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario