La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini y el Club de Leones Paraná Centro invitan a los vecinos a participar de una reunión informativa sobre seguridad, que se realizará este miércoles, a las 19, en la sede ubicada en Pellegrini 547, en Paraná.
Paraná: organizan una reunión abierta para abordar distintas problemáticas de seguridad
Este miércoles, vecinos de Paraná se reunirán a las 19 en Pellegrini 547 junto a autoridades policiales y municipales para abordar la seguridad.
El encuentro contará con la presencia de autoridades de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, representantes de las comisarías Primera, Segunda y Sexta y de la División 911. También participarán el secretario de Desarrollo Humano y el director de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, además del Defensor del Pueblo Adjunto de Paraná.
LEER MÁS: La Vecinal Carlos Pellegrini celebró el Día del Niño con una jornada para toda la comunidad
Pellegrini: vecinos y autoridades se reunirán para analizar medidas de seguridad
Durante la reunión se abordarán distintas problemáticas vinculadas con la seguridad en el ámbito de la vecinal y se buscará generar un espacio de diálogo directo entre los vecinos y las autoridades.
Entre los temas previstos se encuentra la prevención y autoprotección frente a hechos delictivos frecuentes, con el objetivo de analizar situaciones habituales y brindar herramientas que permitan reducir riesgos.
También se tratarán las estafas informáticas y telefónicas, sus modalidades más comunes y las principales medidas de prevención, con especial atención a los adultos mayores, uno de los grupos que requiere mayores herramientas de protección frente a este tipo de delitos.
Otro de los puntos será el patrullaje preventivo. En este sentido, se analizarán propuestas para solicitar una mayor presencia policial y recorridos más continuos en la zona de la vecinal, contemplando diferentes horarios.
La reunión también incluirá el abordaje de situaciones vinculadas con el consumo de sustancias y las herramientas de prevención destinadas especialmente a adolescentes. A su vez, se planteará la posibilidad de contar con una oficina o establecer horarios más flexibles para facilitar la atención de adultos mayores y jóvenes.
La iniciativa conjunta surge a partir de la preocupación manifestada por los vecinos y tiene como objetivo fortalecer el vínculo y la articulación entre las instituciones municipales, la Policía de Entre Ríos y la comunidad.
Desde la organización señalaron que el encuentro busca acercar información y herramientas para prevenir situaciones vinculadas con la seguridad, despejar dudas y favorecer respuestas adecuadas ante distintas problemáticas. Además, se apunta a fortalecer los canales de comunicación y promover una mayor participación ciudadana.
La convocatoria está abierta a los vecinos de la zona, con la intención de generar un espacio de intercambio y trabajo conjunto que permita abordar las principales inquietudes de la comunidad en materia de seguridad.