Paraná: organizan una reunión abierta para abordar distintas problemáticas de seguridad.

Este miércoles, vecinos de Paraná se reunirán a las 19 en Pellegrini 547 junto a autoridades policiales y municipales para abordar la seguridad.

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini y el Club de Leones Paraná Centro invitan a los vecinos a participar de una reunión informativa sobre seguridad , que se realizará este miércoles, a las 19, en la sede ubicada en Pellegrini 547, en Paraná.

El encuentro contará con la presencia de autoridades de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, representantes de las comisarías Primera, Segunda y Sexta y de la División 911. También participarán el secretario de Desarrollo Humano y el director de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, además del Defensor del Pueblo Adjunto de Paraná.

Pellegrini: vecinos y autoridades se reunirán para analizar medidas de seguridad

Durante la reunión se abordarán distintas problemáticas vinculadas con la seguridad en el ámbito de la vecinal y se buscará generar un espacio de diálogo directo entre los vecinos y las autoridades.

Entre los temas previstos se encuentra la prevención y autoprotección frente a hechos delictivos frecuentes, con el objetivo de analizar situaciones habituales y brindar herramientas que permitan reducir riesgos.

También se tratarán las estafas informáticas y telefónicas, sus modalidades más comunes y las principales medidas de prevención, con especial atención a los adultos mayores, uno de los grupos que requiere mayores herramientas de protección frente a este tipo de delitos.

Otro de los puntos será el patrullaje preventivo. En este sentido, se analizarán propuestas para solicitar una mayor presencia policial y recorridos más continuos en la zona de la vecinal, contemplando diferentes horarios.

La reunión también incluirá el abordaje de situaciones vinculadas con el consumo de sustancias y las herramientas de prevención destinadas especialmente a adolescentes. A su vez, se planteará la posibilidad de contar con una oficina o establecer horarios más flexibles para facilitar la atención de adultos mayores y jóvenes.

La iniciativa conjunta surge a partir de la preocupación manifestada por los vecinos y tiene como objetivo fortalecer el vínculo y la articulación entre las instituciones municipales, la Policía de Entre Ríos y la comunidad.

Desde la organización señalaron que el encuentro busca acercar información y herramientas para prevenir situaciones vinculadas con la seguridad, despejar dudas y favorecer respuestas adecuadas ante distintas problemáticas. Además, se apunta a fortalecer los canales de comunicación y promover una mayor participación ciudadana.

La convocatoria está abierta a los vecinos de la zona, con la intención de generar un espacio de intercambio y trabajo conjunto que permita abordar las principales inquietudes de la comunidad en materia de seguridad.