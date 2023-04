Monopatines ganan las calles pero se aguarda regulación

Más personas se suman al uso de monopatines pero no están regulados en Paraná. Una normativa nacional espera adhesión en Provincia y el municipio

Los monopatines eléctricos ganan presencia en Paraná. El nuevo sistema de movilidad personal se ve, sobre todo, en las calles del microcentro y llaman la atención de peatones y automovilistas. Algunos usuarios de este singular vehículo circulan sobre la cinta asfáltica, mientras que otros prefieren las veredas. Estos aparatos de propulsión eléctrica no están contemplados en la Ley Nacional de Transito N° 24.449 ni regulados a nivel local, aunque existe una regulación nacional a la que deben adherir los municipios.

En el mercado se pueden encontrar opciones para todos los bolsillos. Los precios parten desde los $100.000 pesos y pueden llegar hasta $500.000. Estos últimos prometen ser más resistentes y cuentan con una mayor duración de la batería (entre 8 y 9 horas).

Regulación nacional

Ante el vacío legal que existía sobre su regulación, el 20 de octubre de 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo encargado de coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas para un tránsito seguro- emitió la Resolución 480/2020 donde estableció un marco regulatorio para la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) e invitó a adherirse a las provincias y municipios.

La norma regulatoria define al VMP como un “vehículo de una o más ruedas destinado al traslado de personas y autopropulsado por motorización eléctrica o cualquier otro tipo de motorización”. Prohíbe que circulen transportando carga, animales y otras personas. Además, fija que la autoridad jurisdiccional exija que el conductor posea un seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a la edad de los conductores, contempla que "los VMP sólo podrán ser conducidos por personas mayores de 16 años" y que "en caso de que se constate la conducción de menores de edad o de cualquier infracción cometida por estos, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, responderán solidariamente por la infracción cometida".

Paraná, sin regulación

En Entre Ríos, una de las primeras localidades en regular los monopatines fue Crespo. En diciembre de 2021, el Concejo Deliberante de esa localidad adhirió al decreto de la ANSV. Sin embargo, la realidad es distinta a 42 kilómetros, en la capital entrerriana, donde los usuarios de monopatín adquieren más protagonismo en las calles.

Al respecto, UNO consultó a Solange Pohl, coordinadora del Centro Emisor Licencia de conducir Nacional en Paraná y especialista en seguridad vial, quien explicó que aún no existe una normativa local que regule a estos populares transportes eléctricos.

"En Paraná no hay una reglamentación. Al no haber una reglamentación municipal no se puede disponer por dónde deberían andar, por eso necesitamos una regulación", señaló.

Al ser preguntada por dónde deberían circular los monopatines, Pohl fue tajante: "En realidad, si no hay una reglamentación no pueden circular por la ciudad de Paraná". En ese sentido, mencionó la existencia de la resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la cual "nosotros no estamos aún adheridos".

Finalmente, la funcionaria puso de relieve que la normativa nacional prevé que "la autoridad jurisdiccional", es decir, en este caso Paraná, sea quien defina las vías de circulación de estos aparatos.

Proyecto en Paraná

En abril de 2022, el concejal de Paraná Walter Rolandelli (Juntos por el Cambio) planteó su intención de presentar un proyecto para regular los monopatines, pero naufragó ya que no consiguió consenso en su bloque. La propuesta, que no alcanzó a ingresar formalmente, fue una expresión de deseo que circuló mediáticamente. Su idea establecía requisitos para circular, estipulaba por dónde hacerlo y contemplaba un registro de propietarios que permitiría conocer a ciencia cierta cuántos paranaenses se habían subido a la tendencia de moverse en este particular vehículo.

En la iniciativa del edil, se destacan algunos puntos que arrojan claridad al debate sobre los monopatines. “La circulación de estos vehículos deberá hacerse por el carril derecho o en el caso de existir bicisendas en las mismas”, establece el proyecto de ordenanza.

Asimismo, creaba en el ámbito de la Municipalidad el “Registro de Propietarios de Dispositivos de Movilidad Personal”. Allí se anotarán, voluntariamente, los propietarios de estos aparatos-vehículos.

En cuanto a los requisitos para circular, contemplaba que los usuarios de monopatines usen casco de protección, vestimenta que refuerce su visibilidad en horas nocturnas y en situaciones de escasa visibilidad y que sólo trasladen un conductor. En caso de circular más de uno, “deberán hacerlo uno detrás de otro”.

Un proyecto pendiente en Diputados

En la Cámara de Diputados de Entre Ríos también está pendiente para su tratamiento un proyecto que regula este nuevo medio transporte individual. Su autor es del diputado Nicolás Mattiauda (PRO), quien lo ingresó el 2 de marzo de 2021.

El texto se encuentra registrado bajo el número de expediente N° 24.750 y aún espera su discusión en el recinto. Según se informó a UNO, antes de llegar al recinto el proyecto debe ser abordado en la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, que preside el diputado radical Ariel Brupbacher. La comisión la completan los peronistas José Cáceres, Vanesa Castillo, Néstor Loggio y Silvia del Carmen Moreno; el radical Gustavo Cusinato y el macrista Esteban Vitor.

La iniciativa dispone que los usuarios de monopatín circulen por bicisenda y que se registren como propietarios del aparato en un registro "de carácter solo identificador de los rodados y sus respectivos propietarios, que se podrá acceder desde la página web de la Secretaría Ministerial de Transporte de la Provincia de Entre Ríos".

También prevé que cada propietario del rodado deba "contratar un seguro excepcional de carácter voluntario contra tercero, a los fines de resguardar su responsabilidad civil y penalmente por los daños ocasionados a personas o vehículos que circulen o se encuentren estacionados en la vía pública".

Por ello, exige que las compañías de seguro incorporen "la oferta de pólizas que contemplen estas nuevas modalidades de transporte individual".

Entre otras cosas, el proyecto propone invertir en obra vial "a los fines de implementar las incorporaciones de las nuevas formas de movilidad individual en el tránsito".

Qué dice la regulación nacional

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, dictó una disposición que establece que los monopatines y patinetas eléctricas sólo pueden circular por las ciudades (calles y avenidas), la una velocidad máxima de 30 km/h y la utilización obligatoria de casco. Además, este tipo de vehículos deben poseer un sistema de freno que permita una detención total del mismo e iluminación delantera y trasera.

Esta nueva disposición aclara que se prohíbe su uso a menores de 16 años y que sólo podrá circular una persona, sin acompañante. Por otro lado, establece que para todas aquellas jurisdicciones que se encuentren adheridas a las leyes nacionales Nº 24.449, Nº 26.363 y sus normas reglamentarias, será aplicable el régimen de sanciones y faltas establecidas por las mismas. Es importante aclarar que este nuevo marco de regulación, se debe a que estos tipos de vehículos no eran contemplados en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a diferencias de otros vehículos cómo las bicicletas y motos eléctricas.

Ni moto ni bicicleta

El monopatín "está en un limbo" por ser un monociclo motorizado. Tampoco se parece a una bicicleta. Su circulación entre los autos lo equipara a una moto pero con mucho más inestabilidad. Los proyectos presentados proponen que circulen en bicisendas en una ciudad con bicisendas y limitadas a espacios de recreación. Asimismo se duda de la compatibilidad de monopatines y bicicletas circulando por bicisendas tan acotadas.