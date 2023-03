Paraná: Liga de Madres de Familia de La Piedad cierra sus puertas

Uno de los desencadenantes de la decisión fue el desalojo que sufrieron el año pasado, por los nuevos dueños del lugar. La propiedad en cuestión pertenecía a las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad que decidieron venderla a un particular y no a la iglesia, como pretendía el Arzobispado. La negociación se mantuvo durante cinco años con la congregación hasta que el 14 de julio del año pasado, la superiora general le escribió a monseñor Juan Alberto Puiggari anunciando la venta de la histórica esquina de Italia y Paraguay.

la piedad iglesia.jpg Parroquia. Se ubica en calle Italia 370 y su advocación es Nuestra Señora de los Dolores. Parroquia La Piedad

"Nuestra 'Liga' es como una larga cuerda que nos ata a Dios, en esa cuerda observamos que hay muchos nudos, cada uno de ellos representan los momentos difíciles que debimos franquear; a algunos, lentamente pero con mucha tenacidad fuimos aflojando hasta lograr desatar, y hay otros tan fuerte, como enredados que resultaba imposible deshacer y fueron en esos momentos cuando más unidas estábamos y con paciencia lográbamos hacerlo, pero hoy con mucha pena y dolor podemos decir que nos tocó un nudo Gordiano, ese nudo tan difícil de desatar que cuenta la leyenda que Alejandro Magno lo intentó y al ver que no pudo, impaciente sacó su espada y lo cortó en dos. Dios con su paciencia y su sabiduría lo desatará en su momento, tal vez no como nosotros quisiéramos, sino como Él lo hará sabiendo lo que es lo mejor para nosotras y para su Iglesia; podemos decir que es sólo un cambio de posición en nuestra vida comunitaria", indicó el comunicado publicado por la parroquia.

La Liga de Madres de Familia, que trabaja por y para la familia, supo vivir un gran esplendor entre los años 80 y los 90 con una serie de servicios que cada seccional brindaba. Por ejemplo, la atención de biblioteca, donde por una módica suma de dinero, la socia podía alquilar los libros que sus hijos necesitaban para el colegio; otras seccionales tenían jardincito o guarderías; otra Liga alquilaba insumos de rehabilitación como sillas de ruedas, bastones o muletas y también cochecitos para bebés. Muchas contaron con talleres donde se podía estudiar manualidades, pintura, dibujo, cerámica, guitarra, bailar folclore y hacer dactilografía. Un clásico también fue la organización de viajes, bingos, entre otras variadas actividades.

La Piedad Venta Paraná 2.jpg Tras la venta. De la antigua edificación de Paraguay e Italia de Paraná, las entidades que funcionaban allí debieron desalojar el lugar. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

"Hoy con mucho dolor después de 54 años nos vemos obligadas a cerrar nuestras puertas. Recorrimos este camino con mucho esfuerzo, mudándonos de un lugar a otro, trabajando para afrontar los gastos de alquiler, de traslados, de arreglos de nuestras cosas y de los lugares que íbamos dejando y los nuevos que alquilábamos, dedicando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, quitándole momentos a nuestras familias, ayudando económicamente para que nuestra Liga pudiera cumplir el servicio que nos habíamos propuesto, con la sola ayuda de nosotras mismas y la colaboración de nuestras socias y de nuestras familias", señalaron.

La Liga de Madres de Familia se instaló en el edificio contiguo a la iglesia para desarrollar su obra, así se indicó en la presentación que llevó adelante el Arzobispado, el año pasado durante la polémica por la venta del edificio. "En el año 1965, monseñor Adolfo Servando Tortolo crea la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, procediendo posteriormente el Instituto Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad a donar el inmueble donde se halla construido el templo". Entonces, se inicia un uso compartido de las instalaciones, “a través de un permiso otorgado por la congregación religiosa de las instalaciones ubicadas en el predio contiguo al templo, sito en calle Italia 396, esquina Paraguay (exAsilo San Antonio), destinado a catequesis de niños y adolescentes”. En 1971, se instala la Liga de Madres de Familia, que luego crea un centro de recreación para niños.

"En esta última mudanza nos recordó a la primera, que por otro motivo pero de igual forma, tuvimos que salir prácticamente echadas de lo que considerábamos como nuestra casa. Nos vemos -con muchos años más en nuestro haber- teniendo que transportar toda nuestra historia, sin saber dónde ir. Casi podemos decir que nos encontramos también solas para solucionar los problemas, pero con el agravante que ahora vemos un futuro triste, de duelo", señalaron.

Con un horizonte complicado la institución, que tuvo como pilar fundacional a la familia, decidió cerrar como Liga de Madres.

"Ahora después de varias reuniones, decidimos cuales eran los pasos a seguir. Quisimos que nuestro trabajo y dedicación de todos estos años, no fueran olvidados como si no hubieran tenido valor lo que hicieron todas las que ya no están y las que seguíamos estando hasta ahora, por eso por respeto y recuerdo de todas, queremos dejar nuestro legado en las diversas instituciones de las que fuimos madrinas de distinta manera, y algunas otras que necesitan ayuda , por eso y para eso estamos trabajando como última tarea como broche de oro antes de poner la llave y cerrar nuestra puerta. Somos la Liga de Madres de Familia Nuestra Señora de la Piedad que no solo la llevamos durante 54 años sino que la llevaremos en nuestros corazones durante toda nuestra vida".

logo.jpg La Liga de Madres. Surgió para trabajar por y para las familias católicas, llevando adelante diferentes servicios. Imagen ilustrativa

Tradición de ayuda a las familias

La Liga de Madres de Familia tiene un origen y se remonta al año 1950. "Monseñor Manuel Moledo durante una Asamblea de la Acción Católica Argentina que se lleva a cabo en la cuidad de Corrientes consideró que la familia necesitaba de una institución que la promoviera a través de la mujer y la madre. Fue así que en junio de 1951 reunido un grupo de dirigentes, muchas de ellas surgidas de las filas de la Acción Católica se formó la Liga de Madres de Familia. El éxito acompañó la difusión de su objetivo primordial: 'la familia', célula vital de la sociedad. Varias fueron las ciudades del interior en donde la Liga de Madres de Familia abrió sus puertas", señala la historia de la entidad nacional.

Además, consigna que aún hoy: "Se ocupa de defender los derechos de la familia; procurar el bien de la niñez y de la juventud; asumir la representación de sus asociadas cuando así convenga al bien de la familia; brindar a sus socias y a su familia variados e importantes servicios sociales, abiertos a la comunidad y organizados de acuerdo a las necesidades de su lugar de acción".