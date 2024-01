Paraná: incertidumbre sobre la continuidad de obras públicas

Ambas cuentan con financiamiento nacional, al igual que la obra de acceso al Parque Industrial, aunque la continuidad de las mismas dependerá de una serie de variables económicas y de la decisión política del gobierno nacional de seguir financiando proyectos, que en algunos casos tenían contratos firmados y hasta un importante grado de avance.

El gobierno provincial, a través del ministerio de Planeamiento e Infraestructura, comenzó a planificar una hoja de ruta para monitorear las obras en ejecución en Paraná, en el marco de un escenario de incertidumbre ante la decisión del presidente Javier Milei de suspender el sistema de obra pública en todo el país.

En una entrevista concedida a UNO, el titular de la cartera de Planeamiento, Darío Schneider, se refirió a las acciones que se están encarando para resolver esta situación y que en el caso de Paraná además incluye obras dentro de la planta urbana vinculadas con desagües pluviales e intervenciones hidráulicas.

Al hacer un primer diagnóstico de la problemática planteó: “La cuestión de la obra pública en Entre Ríos está en una situación crítica, tanto lo que viene con financiamiento nacional, como lo que está previsto con financiamiento del Tesoro provincial. Durante la gestión anterior se generaron muchas obras por toda la provincia, lo cual no está mal, porque todas las obras son necesarias y hacen falta, dado que la provincia necesita infraestructura en todos los aspectos: en materia educativa, en salud y en obras viales. Todas hacen falta y son necesarias, pero con el financiamiento que corresponde y eso es lo que ha pasado: se ha utilizado la obra pública para hacer campaña. Ocurrió durante 2022 y 2023, sin tener el financiamiento para darle continuidad a las obras”.

nueva circunvalación 1.jpg La obra de la nueva avenida Circunvalación, sobre calle Antonio Salellas, presenta un avance del 80%, aseguran desde Vialidad Nacional. UNO/Juan Manuel Hernández.

El exintendente de Crespo advirtió que en noviembre de 2022, la anterior gestión, a pesar de que no iba a tener continuidad en el gobierno “adjudicó muchísimas obras para la construcción de viviendas. Eso nos parece una irresponsabilidad absoluta, sabiendo que no tenía continuidad el gobierno y que no había financiamiento para darle continuidad a las obras, se avanzó, se firmaron los contratos y se hicieron anticipos de obra”.

Consultado por las obras que se pusieron en marcha bajo un esquema de financiamiento nacional, Schneider recordó que en ese listado figuran el Acueducto Metropolitano, la nueva Circunvalación en el acceso a San Benito y otras intervenciones de menor magnitud en la planta urbana de la capital provincial.

En este sentido, el funcionario explicó que la reactivación de la obra pública se desvanece ante el modelo de ajuste que defiende la Casa Rosada: “Hay un cambio de paradigma que establece el Gobierno de Milei, de no realizar más obra pública y buscar otras formas de financiamiento. De cualquier manera sobre eso no hay una definición establecida, en el sentido de que más allá que uno pueda decir ‘a partir de hoy no se hace más obra pública financiada con el Tesoro nacional’, hay compromisos asumidos que respecto a esto en la mesa de los gobernadores con el Presidente es lo que se está tratando de resolver”.

A casi un mes de haber asumido en el gabinete de Rogelio Frigerio, el ministro entiende que más allá de la falta de recursos para afrontar la obra pública “hay que darle una solución y darle la continuidad que corresponde. Uno espera que esto se resuelva favorablemente. Hoy está en un impasse, un poco a la espera que estas cuestiones se resuelvan. Es un tema no solamente de Entre Ríos, sino de todo el país y es una tema que está en la agenda de la mesa de los gobernadores con el Presidente”.

El Acueducto, en agenda

El municipio de Paraná, a través del Poder Ejecutivo, inició distintas gestiones para conocer el estado de las obras que se impulsaron durante el gobierno del exintendente Adán Bahl. Una de ellas es la obra del acueducto, que tiene financiamiento del gobierno nacional y cuya continuidad será gestionada por los intendentes de la región metropolitana. Para ello, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en primer lugar se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio y luego con los presidentes municipales de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull.

Si bien la mega obra beneficiará a los vecinos de las cuatro localidades, el municipio de Paraná se ocupó de adjudicar y de hacer un seguimiento del proyecto que a mayo de 2023 presentaba un avance superior al 20%. “Se creó un Área Metropolitana Gran Paraná para que podamos efectuar gestiones en conjunto y entre ellas está la necesidad que no se interrumpa una obra tan importante como es el Acueducto Metropolitano. Hay una gran preocupación porque no se detenga y continúe”, confió una fuente oficial a este medio.

La ejecución se llevaba adelante con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y el Tesoro provincial. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, prevé expansiones futuras con un horizonte a 30 años. Tiene un plazo de ejecución de 30 meses y la inversión estimada es de 3.499.997.998,95 de pesos. La puesta en marcha del proyecto se concretó con los primeros trabajos en octubre de 2022.

El futuro de Circunvalación

“Espero que esto se pueda terminar a la brevedad; hoy no tenemos precisiones”, afirmó el ministro Schneider sobre el futuro de la obra de avenida Circunvalación. “Esa obra viene por Vialidad Nacional, la verdad no sabemos. Lo transito todos los días y uno espera que no estemos cuatro años a la espera de que se resuelva. He visto que una de las empresas sigue trabajando en la ruta, en tareas de bacheo y recomposición de la ruta 12, que eso viene avanzando desde el cruce de la ruta 6 con la 12 en Rosario del Tala. Y han estado trabajando en el mes de diciembre en el bacheo desde la rotonda de la ruta 32 y 131 hasta Paraná sobre la ruta 12”, aportó el entrevistado.

Darío Schneider 1.jpg El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, dijo que la obra pública “está en una situación crítica”.

Luego el titular de la cartera añadió: “Hoy no tenemos información sobre qué es lo que va a pasar con estas obras. Sé que el gobernador Rogelio Frigerio ha estado reunido con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Son temas que no están decididos y están para resolver. Vamos a defender que estas obras se puedan terminar y que esos recursos finalmente lleguen a la Provincia, porque son obras necesarias y no pueden quedar en ese estado”.

A su tiempo, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, explicó que esta intervención fue declarada por el organismo “como una de las más importantes de la provincia por el rol que cumple. Más allá que cambie el gobierno, los objetivos siguen porque Vialidad tiene una estructura política y una estructura de carrera. Desde obra y desde proyectos se tiene la intención de seguir empujando para que esa obra se termine, principalmente por un tema de necesidad y segundo por un tema de intrusamiento”.

Al evaluar el nivel de avance de la obra, Koch señaló: “Le debe faltar entre un 18% y un 20%. Le faltan tres carpetas asfálticas, los guardarrail y los separadores del medio de las dos calzadas. Esto sería lo más importante para habilitar al tránsito, después algo de colectora e iluminación”. En la misma línea, el funcionario recordó que con el objetivo de analizar las obras que administra Vialidad Nacional en Paraná mantuvo una audiencia con la intendenta Romero. En el encuentro se abordó el estado de situación de la obra de acceso al Parque Industrial y en calle Ejército Argentino. Koch no pudo brindar certezas en relación a los plazos previstos para reactivar la obra: “No tenemos administrador en Vialidad Nacional y no hay secretario de Obra Pública en Nación, así que sería atrevido de mi parte decir cuándo arrancamos, cuando en el medio hay un 100% de aumento de combustible y un 85% de aumento del asfalto. Hasta que salten las redeterminaciones, haya un lineamiento político claro, qué es lo que se va a hacer y cuál es el compromiso de cada uno. Por lo menos, hay que tener los papeles en orden y poner en conocimiento a las nuevas autoridades sobre de qué consta la obra, cuáles son las necesidades y porqué se hizo de esa manera. Lo voy a hacer en estos días con el ministro Schneider, porque la idea es empujar todos juntos: Nación, Provincia y municipio para que estas obras a las cuales les falta tan poco para terminar, no sean paralizadas”.

Reuniones con empresas

El gobierno provincial convocó a un encuentro con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), delegación Entre Ríos, y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), para compartir la preocupación por el estado de la obra pública en un contexto nacional complejo.

Darío Schneider.jpg UNO/Juan Ignacio Pereira.

“Venimos conversando desde antes de asumir con todas las empresas. En este momento estamos iniciando un proceso de acuerdo con las empresas que tienen obras en la provincia para generar un espacio de diálogo y ver cómo hacer para seguir con las obras. Primero con lo comprometido y después cómo hacemos para seguir adelante con las obras en ejecución. Vamos a estar todos los días generando acuerdos con cada una de las empresas”, resaltó el ministro Schneider.

Según cifras proporcionadas por el gobierno provincial, la deuda en concepto de obra pública es de 16.000 millones de pesos. Según informó Schneider a UNO “hay una parte judicializada, otra parte vencida y el total de lo comprometido supera los 20.000 millones de pesos. Es un número importante y quizás en el Presupuesto General de la provincia no sea una cifra significativa, pero hay que tenerlo disponible y hoy no está”.

En otra intervención acotó: “Todo va a tener que ser puesto en la mesa de diálogo, más que nada para generar condiciones que podamos cumplir todos: las empresas y el Estado provincial para poder reconducir este proceso que nos tiene muy preocupados a todos. Hay voluntad para resolverlo, tanto del gobierno de la provincia como de cada una de las empresas. Estamos todos comprometidos en esta situación compleja financiera. Con diálogo y voluntad se va a poder salir adelante”.

Para finalizar el ministro admitió que el gobierno “se tomará 60 días, de manera que esto va a ocupar enero y febrero, y en marzo vamos a tener más claro el panorama. Todo esto depende de cómo se puedan recuperar los fondos”.