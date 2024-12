Paraná habilitó el balneario municipal

En ese marco, recordó que hubo obras en los baños y las distintas instalaciones del balneario, y "lo mismo" se hará en el Thompson, donde no quedó habilitado ya que "aún no terminó la obra del arroyo Las Viejas, y ahí deben ir filtros biológicos para mejorar el agua", pero aseguró que funcionará "muy bien, no se puede ingresar al río pero hay duchas".

Cuidado de los balnearios

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Julián Hirschfeld, detalló que durante este verano trabajarán un total de 65 guardavidas en los balnearios y los tres complejos municipales. "Ha quedado muy lindo, con un punto fotográfico, decks y tenemos playa municipal para poder mojarse y disfrutar del río", resaltó y pidió "la colaboración de todos: los residuos deben ser tirados en los cestos correspondientes".

El ingreso al río quedó habilitado de 8 a 20, habrá guardavidas y se colocó un boyado para delimitar el espacio de disfrute del agua.