El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento del programa “Beneficios Anses”, que entrará en vigencia a partir de septiembre con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de 7.000.000 de jubilados y pensionados en todo el país.
Anses: Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados en supermercados
El programa Beneficios Anses arrancará en septiembre. Habrá un 10% de reintegro general sin tope y un 5% adicional para clientes del BNA. Los detalles.
Los descuentos para los jubilados
la iniciativa ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, con una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza. El objetivo es impulsar el consumo y generar un círculo virtuoso sin costo para el Estado.
Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:
- Reintegro extra del 5%: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.
- Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.
Más detalles del programa de Anses
Las condiciones y los topes pueden variar según el comercio:
* Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
* Coto y La Anónima: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.
* Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.
* Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.
* Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.