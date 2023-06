Paraná: calle Tibiletti, intransitable a pesar del mejorado

Vecinos que deben circular a diario por calle Tibiletti, entre Gobernador Caputto y Soldado Bordón, en Paraná, aseguran que hay un gran tramo de la arteria imposible de transitar tanto en días lluviosos como de gran humedad, como el de este lunes. Aseguran que días atrás personal de la Municipalidad de Paraná colocó ripio, pero a diferencia de otras zonas, como calle Hernandarias, distante a pocos metros, en calle Tibiletti el mejorado no funcionó. Reclaman que se coloque otro material o que se realice el tratamiento necesario para que la calle quede en buenas condiciones.

Calle Gobernador Tibiletti se volvió muy transitada a partir del crecimiento demográfico en la zona. No sólo circulan vecinos de barrios de IAPV inaugurados hace unos años atrás en calle Soldado Bordón, también de barrio Vicoer, calle Doctor Pedro Martínez y zonas de quintas. Además, con las modificaciones en el tránsito a partir de la continuación de la obra de avenida Circunvalación, dos líneas de transporte urbano de pasajeros utilizan la arteria como parte del recorrido habitual.

Un vecino envió una foto a UNO en la que se puede advertir una situación vivida el domingo, en la que uno de los colectivos se fue a la banquina y otro, en la dirección contraria, intenta pasar. "Ese mejorado que colocaron funciona, por lo menos en calle Hernandarias y también en Mihura, que es donde colocaron lo mismo, acá no sabemos si no apisonaron lo suficiente o que ocurrió, pero es un riesgo circular no sólo en días lluviosos, también de humedad, porque el material es resbaladizo", dijo el consultado a UNO. "Lo ideal es que coloquen fresado, hasta tanto resuelvan asfaltarla", aseguró.