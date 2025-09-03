Paraje Ascona será administrado por la CTM tras convenio con el gobierno

El gobernador Rogelio Frigerio cedió la administración del Paraje Ascona a la CTM de Salto Grande para impulsar su desarrollo turístico.

El gobernador Rogelio Frigerio suscribió un convenio con la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, por el cual cede la administración exclusiva del Paraje Ascona a este organismo. El objetivo de lograr un manejo eficiente y un desarrollo integral del complejo.

Este acuerdo se inscribe en el Plan de Gestión y Promoción de Inversiones para el Desarrollo Turístico, Recreativo y Deportivo para la Región de Salto Grande del gobierno provincial. Busca potenciar el uso del predio, denominado Paraje Ascona, ubicado en distrito Gualeguaycito, departamento Federación, en beneficio de la comunidad y fomentar la inclusión, la cultura y el deporte.

El convenio ratifica antecedentes previos que establecieron el uso del predio para actividades de interés general, comprendiendo la inclusión, recreación y la promoción de talleres protegidos y centros de día.

El Paraje Ascona será administrado por la CTM

A partir del acuerdo, el Predio Ascona o Paraje Ascona podrá ser explotado y administrado por la Delegación de la CTM directamente o a través de terceros, desarrollando programas específicos de inclusión social para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables, en conjunto con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) de Entre Ríos.

Entre las cláusulas, la provincia se compromete a entregar el predio libre de cargas y responsabilidades anteriores, y a notificar a la municipalidad de Federación y al Iprodi sobre la firma y los alcances del convenio.

La firma del convenio -en el que la CTM estuvo encabezada por su presidente, Alejandro Daneri- representa un paso importante hacia una administración conjunta y concertada que promueve beneficios sociales y económicos, orientados a mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo regional.