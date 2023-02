Para UPCN, Salud no quiere reglamentar la Ley de Enfermería

"Nos sorprendió la nueva negativa de Salud. Se ha vuelto una práctica reincidente ante cualquier pedido del sindicato. Además, nos desconcertaron los argumentos esgrimidos" , declaró la secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez. Desde la cartera sanitaria provincial esgrimieron que la Dirección General de Asuntos jurídicos dictaminó que no encuentra fundamento para disponer una negociación para tratar el mismo objeto , “ya se encuentra conformada la Comisión Asesora que está trabajando en la reglamentación de todo el articulado y de la cual forma parte la Secretaria Gremial de UPCN” a lo que Domínguez replicó: "Es absurdo que lo mencionen como justificación a su respuesta. Claramente hay una intención de chicana en ello. Justamente, como integrante de esa Comisión desde su creación, hace 14 meses, he podido observar que nadie toma la iniciativa para avanzar en estos puntos que son prioritarios”.

La dirigente sostuvo que resulta evidente que el Ministerio no tiene pretensiones de implementar la Ley de Enfermería, y que es probable que esto se deba a que fue impulsada por UPCN. “Contestan con una chicana porque saben perfectamente que pedimos un ámbito específico ya que no hemos logrado que el Ministerio de Salud se siente en la comisión a definir esos temas que son centrales en la ley”, denunció y agregó: “El planteo es vergonzoso, no tiene una definición política que es la que nosotros esperamos. No sabemos si es por ignorancia o por no asumir la tarea que les toca”. Por último, recordó que en el proyecto original se contemplaba a la negociación colectiva como un eje central para evitar estas demoras y el propio Ministerio de Salud incitó que ese punto se retire de la norma. “Sin el aspecto salarial la ley se desvanece, no cumple su verdadera función que es jerarquizar a las y los trabajadores", explicó.

Finalmente, Domínguez adelantó que desde el gremio "no vamos a bajar los brazos, vamos a denunciar la falta de reglamentación de la ley. Es inconcebible e inaceptable que esta ley aún no esté en funcionamiento".