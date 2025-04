Para Semana Santa esperan un fuerte repunte en la venta de pasajes

En este marco, en la terminal de Paraná se viene registrando un mayor movimiento de gente que va a consultar por pasajes o directamente a comprarlos. También están los que optan por hacerlo de manera virtual, y esta semana ya no quedan asientos disponibles para ir a algunos lugares, como por ejemplo para salir hacia Capilla del Monte el miércoles por la noche. También se habían agotado para el jueves, pero luego se habilitó un nuevo servicio que sale pasada la medianoche y llega a la ciudad cordobesa del Valle de Punilla el viernes de mañana.

Según comentaron en una de las ventanillas que ofrece este servicio, que también pasa por otras ciudades turísticas como Villa Carlos Paz, La Falda y Cosquín, se evalúa poner refuerzos.

Tendencia de ventas para Semana Santa

Ante la consulta de UNO, José María, de la empresa El Práctico, señaló: “Lo que estuvo pasando previo a Semana Santa es que mucha gente compró su boleto con mucha anticipación. Más de un mes antes la empresa puso a la venta opciones para ese fin de semana largo y ya hubo una importante demanda en los primeros días de marzo”.

No obstante, observó que durante estos últimos 10 días esta tendencia se revirtió: “Prácticamente hubo muy poca venta en la terminal estos días y en cuanto a los coches que están saliendo esta semana no van completos. Nosotros estamos esperando que la gente cobre ahora en los primeros días de abril y creemos que es ahí cuando va a ocurrir la mayor compra para la Semana Santa. Se han puesto algunos refuerzos, pero a comparación del año pasado estamos trabajando un 50% menos, al menos por ahora. Por ahí se da que la gente que no va a pasear sino que más bien son estudiantes que vuelven a la casa, o algún jubilado que va a visitar a un familiar, suelen comparar el pasaje recién una semana antes”, analizó, y agregó: “Creemos que el mayor caudal de ventas va a ser durante los días previos al jueves y viernes de la Semana Santa. Esperamos que ahí haya un repunte más fuerte en la demanda”.

Colectivos.jpg Archivo UNO

Destinos más solicitados

A su vez, comentó que los destinos más buscados para Semana Santa son “todo lo que es Córdoba, principalmente la parte de las Sierras, Carlos Paz, y también Tucumán, Bahía Blanca y Posadas”. Y a nivel provincial, los boletos que suelen ser los más vendidos “son a Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria”.

Por su parte, Enrique Susevich, encargado en Paraná de Boletería de un conjunto de empresas de larga distancia, contó a UNO: “Lo más buscado para Semana Santa son localidades de la provincia de Córdoba, por supuesto; también Buenos Aires, Mendoza, Salta, y hay bastante demandada para ir a Mar del Plata”.

Terminal.jpg

En este contexto, acotó: “Esta fecha, junto con el Día de la Madre, son las que generan mayor caudal de pasajeros en las terminales de ómnibus. Hay mucha gente de acá que se va a otro lado, y mucha gente que viene a la provincia, así que aumenta la emisión y recepción de pasajeros durante esos días”.

Acerca de la posibilidad de poner refuerzos de unidades hacia algunos destinos con mayor demanda, sostuvo: “Falta unos días todavía para la fecha, pero puede haber algún coche que tenga mayor cantidad de reservas y se contempla que salga más de un colectivo. Eso suele ocurrir con Córdoba, que es un destino muy buscado para Semana Santa porque es un viaje corto, hay unas promociones importantes en la empresa, y es muy linda toda la parte de las sierras. Es un fin de semana largo de cuatro días, entonces mucha gente lo está eligiendo”.

Susevich afirmó además que Córdoba es una provincia a la que viajan personas de todas las edades, ya sean familias, grupos de amigos o gente sola.

Promociones

En cuanto a los precios, afirmó que “varían de acuerdo a las promociones y a la anticipación con que se compra el boleto” y precisó: “Mientras antes compren los pasajes, mejor, porque además de que para Semana Santa va a ser alta la demanda, se consigue un mejor precio comprando de manera anticipada. También hay descuentos en pasajes ida y vuelta; y además puede ir variando el valor de acuerdo a la ocupación que tenga el colectivo”.

Boleteria Parana Santa Fe Terminal.jpg Foto: UNO / Mateo Oviedo

Por otro lado, explicó que hay promociones con tarjeta de crédito para comprar los pasajes en cuotas: “Determinados bancos tienen planes sin interés, y sino hay alternativas con un pequeños interés: son planes muy accesible para comprar en cuotas”.

Finalmente, recordó que es más conveniente adquirir los boletos en las ventanillas de las empresas, que están dispuestas en la terminal de ómnibus, ya que de este modo los usuarios se ahorran el costo de la comisión que se cobra en compras online. “Comprando presencial tienen una atención personalizada y se ahorran el costo de la venta por Internet, porque cuando vos compras por cualquiera de las plataformas, te cobran una comisión”, dijo a modo de conclusión.

Hay buenas expectativas en el sector turístico

Históricamente Entre Ríos es una de las provincias que suele tener mayor afluencia de turistas durante la Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos más visitados de la Argentina en esta época del año.

Entre los principales atractivos para el próximo fin de semana largo se encuentran las ciudades de Paraná, Federación, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Colón, que son destinos predilectos para quienes buscan descanso y naturaleza. No obstante, también los viajeros eligen otras localidades de la provincia, que es famosa por sus paisajes ribereños, los parques nacionales El Palmar, en Colón, y el Pre Delta, en Diamante; y por las históricas iglesias, lo que ofrece una experiencia completa para los turistas.

Fin de semana largo.jpg Entre Ríos se prepara para un nuevo fin de semana largo . Gentileza: Termas del Guaychú

Entre los factores que impulsan esta tendencia, los eventos religiosos que se preparan para Semana Santa y la oferta gastronómica típica contribuyen a atraer a cientos de peregrinos y familias. Además, los visitantes destacan la variada propuesta de actividades al aire libre y la tranquilidad que ofrece el entorno.

Parques termales

Por otra parte, las distintas localidades entrerrianas que tienen termas son las que más visitantes reciben habitualmente en estos meses de otoño, ya que es una temporada ideal para disfrutar de este atractivo.

En este marco, aprovechando la cercanía geográfica, se espera una gran afluencia de público proveniente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

Hoy son 16 los complejos que se distribuyen en 14 localidades entrerrianas: La Paz, María Grande, Victoria, San José, Villa Elisa, Colón, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Concordia (donde hay tres complejos, dos que pertenecen a Codesal), Federación, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Villaguay, y Chajarí.