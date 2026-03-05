Uno Entre Rios | La Provincia | Virus del Papiloma Humano (VPH)

Virus del Papiloma Humano (VPH): recuerdan la importancia de prevenir y detectarlo a tiempo

En la mujer, más del 90% de los cánceres de cuello uterino están asociados a infecciones por VPH. Salud recuerda la importancia de prevenir y detectarlo

5 de marzo 2026 · 11:08hs
En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso equitativo a la información y a los servicios de salud
En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso equitativo a la información y a los servicios de salud para toda la población.

El VPH es una de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más frecuentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de su vida. En la mujer, más del 90% de los cánceres de cuello uterino están asociados a infecciones por VPH.

Si bien en la mayoría de los casos no presenta síntomas y desaparece de manera espontánea, algunos tipos de VPH pueden provocar lesiones que, si no se detectan y tratan a tiempo, pueden evolucionar a cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino, así como también cáncer anal, de pene y de orofaringe (boca y garganta).

La principal herramienta de prevención es la vacunación contra el VPH, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para niñas y niños de 11 años, y disponible de manera gratuita en todos los vacunatorios y centros de salud del país. La vacuna es segura, eficaz y representa una estrategia fundamental para reducir la incidencia de los cánceres asociados al virus.

La otra clave de prevención son los controles médicos habituales. La vacuna contra el VPH no exime de los chequeos. Al respecto, el ginecólogo Santiago Frutos del área de Patología Cervical del hospital San Martín, destacó la importancia de los controles periódicos. "A través del Papanicolaou (que se comienza a realizar al año del inicio de la actividad sexual), la colposcopía y el test de VPH se pueden detectar lesiones premalignas y malignas en la vulva, la vagina y el cuello de útero, lo que permite indicar un tratamiento oportuno ante cualquier alteración". Y asimismo, con el abordaje médico se reduce la transmisión a otras personas.

Por su parte, es preciso señalar que en el caso de los varones, la infección suele cursar sin síntomas y no existe una prueba de detección de rutina equivalente al Papanicolaou. Esta ausencia de tamizaje hace que muchas veces las enfermedades asociadas al VPH se detecten en etapas avanzadas.

Cabe señalar que si bien se trata de una ITS, el preservativo reduce el riesgo de contagio del VPH pero no lo elimina al 100 por ciento, ya que el virus se transmite por contacto piel con piel en la zona genital, no solo por fluidos. El preservativo cubre el pene, pero el virus puede estar en áreas que quedan expuestas (pubis, base del pene, escroto, vulva, periné o ano).

