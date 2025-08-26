Operativo SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín

Este miércoles habrá un operativo SUBE en el barrio San Agustín para poder realizar consultas y gestionar beneficios.

La oficina móvil realizará las gestiones de los distintos beneficios y consultas de los usuarios de la tarjeta SUBE este miércoles, en calle Los Jacarandaes y Galán, de 9 a 12, en el Centro de Atención Municipal San Agustín de la ciudad de Paraná.

La oficina móvil de SUBE brindará un nuevo operativo para la adhesión o renovación de beneficios. Los usuarios del sistema SUBE podrán actualizar o solicitar los distintos beneficios que rigen para el uso del transporte masivo de pasajeros de la ciudad. Para acceder a los distintos trámites es necesario concurrir con la documentación pertinente:

-Tarjeta SUBE a nombre del interesado

-DNI físico

-Documentación respaldatoria para el beneficio solicitado (certificado escolar, recibo de sueldo, etc.)

Durante todo el mes de agosto se encuentra vigente la actualización del beneficio para personas con discapacidad. El trámite puede ser realizado por el/la titular o, en su defecto, por padre, madre, tutor, familiar o acompañante terapéutico, siempre presentando la documentación que acredite el vínculo.

Documentación obligatoria

-Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

-DNI del beneficiario (original, no fotocopia)

-Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario (en caso de no tener o haber extraviado la tarjeta, puede utilizarse una nueva, siempre que no esté registrada a nombre de otra persona)

Asimismo, se continúa con la atención normal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs, para cualquier tipo de trámite en la Unidad de Gestión situada en avenida Almafuerte 233.