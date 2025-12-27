Uno Entre Rios | La Provincia | Ola de Calor

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se instó a extremar los cuidados frente a la ola de calor, especialmente en el caso de las personas mayores.

27 de diciembre 2025 · 18:25hs
Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se insta a extremar los cuidados frente a las altas temperaturas, especialmente en el caso de las personas mayores. Debido a las características propias de la edad y los efectos de algunas medicaciones, se puede potenciar el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Sugerencias desde el Ministerio de Salud

Entre las recomendaciones principales se destaca la hidratación adecuada, consumiendo agua potable o mineral y, de manera opcional, pequeñas cantidades de jugos naturales. Se aconseja alcanzar al menos 10 vasos de 200 ml de agua por día.

Además, se recuerda que el mate y otras infusiones no reemplazan el agua, ya que contienen diuréticos naturales que aumentan la pérdida de líquidos.

En el mismo sentido, se recomienda evitar las bebidas deportivas con sales, ya que no son adecuadas para todas las personas mayores, especialmente aquellas que reciben tratamiento con antihipertensivos o antidiabéticos. Ante cualquier duda, se sugiere consultar previamente al médico.

También se aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, utilizar sombreros, ropa clara, holgada y de algodón; protector solar; mantener los ambientes ventilados y frescos. Asimismo, se sugiere evitar comidas copiosas y favorecer el consumo de frutas de estación, jugos naturales o gelatinas.

En cuanto a quienes utilizan medicación para controlar la presión arterial, se advierte que podrían requerir un ajuste de dosis durante el verano, ya que el calor ambiente provoca vasodilatación. Por ello, se recomienda realizar los cambios de posición lentamente, controlar la presión arterial con mayor frecuencia y consultar al médico ante descensos significativos.

Los síntomas compatibles con un golpe de calor son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, rechazo de alimentos o fiebre. Ante la presencia de estos signos, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, ofrecer líquidos y trasladarse al hospital o centro de salud más cercano.

