Ola de calor: estudiantes fueron recibidos por el CGE

Luana, estudiante del colegio Nacional, quien participó de la manifestación, explicó a UNO que todo se organizó durante la mañana. "No tenemos ventiladores y hay mala conexión eléctrica" . "Dentro de todo salió bien, pero fue complicado porque estuvimos haciendo carteles y avisando al resto de los cursos, excepto a los de primer año" , valoró la alumna.

"Insistimos que nos atendieran y nos recibió un trabajador. Tuvimos una reunión con la directora departamental de Escuelas -Adela Ramírez- y funcionarios del CGE. Se plantearon las problemáticas de la escuela Centenario y otras instituciones como la Quirós, La Salle, Carbó, ENET N° 1 y otros colegios". En este sentido, Luana adelantó que, a través de los centros de estudiantes, las escuelas enviarán una nota al CGE. "No sé si podríamos decir que llegamos a algo, pero logramos que nos escuchen. Estuvo bastante bien. La Quirós hizo el 'bombuchazo' y ni siquiera los atendieron", consideró y agregó: "Nosotros nos quedamos mucho tiempo bajo el sol para que nos reciban y pudimos hablar dentro de las instalaciones". Además, denunció que trabajadores del CGE "se reían mientras nosotros reclamábamos". "Se sentía el aire acondicionado cuando se abrían las puertas y nos hacían burlas. Nos parece una falta de respeto teniendo en cuenta que se trata de gente grande".

Consultada por el estado de sus compañeros durante la ola de calor, indicó que "muchos se han descompuesto, incluso yo me sentí mal y otra compañera no podía ni estar en el aula. Hace unos días se descompensaron seis chicos de primer año y los preceptores les recomendaron comer algo dulce, les dijeron que se les iba a pasar y que no podían retirarse".

Días atrás, el Colegio Nacional fue noticia ya que los docentes definieron dar clases en el patio y se cuestionó a la Supervisión, la Departamental de Escuelas y al CGE por no tomar medidas para resguardar la salud de la comunidad educativa durante la ola de calor.

Este martes, los estudiantes del colegio secundario José María Torres también se manifestaron, en esta oportunidad con una sentada para reclamar a la institución por medidas. En diálogo con medios de comunicación el rector de la institución, Mariano Marín, adelantó que los estudiantes "No van a salir antes ni está prevista la suspensión del dictado de clases".