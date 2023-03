Alumnos del Colegio Nacional Paraná Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento se movilizaron este martes hasta las instalaciones del Consejo de Educación (CGE) para protestar por la falta de condiciones edilicias y de medidas concretas ante la ola de calor reinante. Cabe recordar que días atrás, la institución fue noticia ya que los docentes definieron dar clases en el patio y en ese momento cuestionaron a la Supervisión, la Departamental de Escuelas y al Consejo General de Educación por no hacer nada ni tomar ninguna medida para resguardar la salud de la comunidad educativa ante esta inédita ola de calor.

No son los únicos estudiantes que realizaron reclamos por la situación. El lunes un grupo de alumnos de la Escuela Nº 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná reclamaron con “bombuchazo” también frente al CGE. Los reclamos son similares: las altas temperaturas no dan tregua y alumnos denuncian falta de condiciones para paliar el calor en el horario de clases. Y este martes, el centro de estudiantes del colegio secundario José María Torres de Paraná organizó una sentada en el patio de la institución para reclamar por medidas ante la ola de calor. Al respecto, consultado por UNO el profesor Mariano Marín, rector de la secundaria fue tajante: "No saldrán antes ni se suspenderán clases".