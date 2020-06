"Nos provoca desazón tener que retroceder de fase", dijo Bordet

"Evitemos tomar contacto con gente que viene de zona de circulación del virus", pidió el gobernador Gustavo Bordet y se refirió a lo ocurrido en el departamento Colón: "Nos provoca desazón tener que retroceder de fase", consideró.

Este sábado la Provincia brindó un informe sobre la situación epidemiológica en Entre Ríos. La conferencia estuvo encabezada por el gobernador Gustavo Bordet; la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

San José, Liebig y Colón fueron declarados zonas de circulación local y todas vuelven a Fase 1.

"Quiero pedirles especialmente a todos los ciudadanos de la provincia evitar contacto con personas que vienen de lugares de circulación comunitaria del virus. Ese es el principal desafío que tenemos. Hemos reforzado todos los pasos fronterizos en Zárate- Brazo Largo y en Paso Mocoretá para evitar contacto con personas que vienen de zonas de circulación activa del virus, pero no es suficientes. Se toma la temperatura pero puede ingresar alguien asintomático y cuando llega al lugar de origen, produce los casos de contagio. Esto pasó en Chajarí, San Justo, Colón".

"Lo que más agrava estos casos es cuando se violan estas normas y las personas tiene reuniones sociales, grupales y esto es lo que dispara todo el contagio, como ocurrió en Colón donde en dos semanas tuvimos 11 casos. Esto es claramente porque hay personas que violaron la cuarentena y no acataron las normas impuestas, lo que demuestra que las medidas tomadas no son un capricho del Gobierno, sino para cuidar a la población. Hoy por la irresponsabilidad de unos pocos muchos tienen en riesgo su fuente laboral”, recalcó el mandatario provincial.

“Ayer hemos habilitado las reuniones familiares, no las sociales, ya que no son los mismo” dijo y añadió: “Las sociales son de distintos grupos familiares donde se desconocen ciertos factores de riesgo y esto es lo que ocurrió en Colón y debemos aprender de esto para que no se vuelva a producir en la provincia”, sostuvo.

Fue en ese momento en el que adelantó: “Decidimos que las ciudades de Colón, San José y Liebig vuelven a la fase 1. Esto implica que debemos tener una mayor responsabilidad de los vecinos y de la gente, y si bien estamos trabajando con todos nuestros equipos en el Departamento Colón tenemos 120 personas aisladas e intentaremos evitar que se llegue a la circulación activa, por lo que pedimos a la gente tomar conciencia para no llegar a una situación peor”, expresó.

Uno de los contagiados "tenía un gimnasio abierto y los gimnasios no están habilitados en la provincia" explicó, por lo que solicitó a los intendentes "no tomar decisiones apresuradas".

Hasta el viernes 5 de junio Entre Ríos cuenta con 46 casos confirmados, 14 en estudio y 1.191 descartados, luego de que se informaran siete nuevos contagios en Colón.

Reactivación económica

“Estuvimos trabajando para normalizar las actividades productivas, económicas y recreativas decidiendo primero reactivar lo económico para preservar fuentes de trabajo y pequeños comerciantes para cuidarlos y así habilitamos industria y sector productivo estando hoy a pleno el 100%”.

“Luego las actividades de comercio y servicios que se encuentra habilitada al 90%, quedando algunas actividades que están vinculadas con aglomeración de personas que facilita la transmisibilidad”.

El gobernador explicó que luego continuaron con lo recreativo y tomaron criterios parecidos, permitiendo la salida del aislamiento para caminar, trotar, bicicletas y demás para llegar a habilitar el viernes último los deportes individuales.

A su vez, informó que continúan estudiando pedidos de vecinos respecto a las actividades restantes y están amano protocolos.

