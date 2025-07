Norma Benitez es docente, le da clases a su madre y coordina talleres de reciclado

Norma Benitez nació y creció en los montes de eucaliptus, en la zona de La Tortuga Alegre de Concordia. Junto a su familia se trasladaban mucho, vivían en carpas o en casas abandonadas, de acuerdo a la zona. Ni ella, ni sus once hermanos pudieron asistir a la escuela de chicos porque estaban muy alejados de los centros urbanos y además, porque tenían que colaborar con las labores mientras su papá cortaba leña y ganaba el sustento diario. De niña no soñaba con ser maestra, pero sí con forjarse un futuro mejor y capacitarse, con cambiar su historia. Ya más grande, en 2019 se recibió de docente y hoy entre tantos alumnos la tiene a su mamá, quien hace muy pocos días firmó por primera vez con su nombre y apellido. “¿Así está bien?, me preguntó y se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción”, contó la docente a UNO. Norma es una de las semifinalistas (única representante de Entre Ríos) del concurso Docentes que Inspiran, organizado por la empresa Zurich y Grupo Clarín y mientras se define quienes serán los ganadores, aquí contamos su historia de superación y lucha.

Su vocación por la enseñanza comenzó a gestarse cuando sus hijos empezaron la escuela, se involucró activamente en la cooperadora escolar. Además, fue catequista durante 10 años y estuvo en Cáritas, siempre buscando acercarse a los chicos y ayudarlos. Fue en ese momento cuando decidió retomar sus estudios, completó la escuela primaria cuando tenía 21 años, luego la secundaria y en 2015 Norma ingresó al profesorado de educación primaria y especial, en noviembre de 2019 recibió su tan ansiado título. “Empecé a dar clases y no paré más”, contó orgullosa.

La docente de Concordia, fue seleccionada como una de las 24 semifinalistas del certamen nacional Docentes que inspiran, organizado por el Grupo Clarín y la empresa Zurich. De un total de 2.100 postulantes, su historia de vida y superación fue elegida como una de las más destacadas del país.

Norma conoció la convocatoria a través de redes sociales y se postuló sin grandes expectativas. “Me anoté por anotarme, no esperaba llegar a este resultado”, contó . El pasado 12 de julio recibió el llamado oficial confirmándole que estaba entre los semifinalistas.

El concurso solicitaba a los participantes un video donde narraran su historia personal, las razones por las que eligieron la docencia y su forma de inspirar a estudiantes. Benítez, egresada en 2019 como profesora de Educación Primaria, da clases de Tecnología en la escuela General San Martín N° 53, donde trabaja actualmente. “Trabajamos en proyectos de reciclado y ambientales. Participamos en ferias y concursos. Todo lo que hacemos con los chicos es con materiales reciclados. Este enfoque no solo fomenta la creatividad, sino que también inculca la conciencia ambiental en mis alumnos”, mencionó.

Un ejemplo concreto de las iniciativas es su participación en un concurso donde el proyecto de sus estudiantes consistió en utilizar plástico de botellas para tapar ventanas o puertas rotas en la escuela. Más recientemente, para una feria del ambiente, trabajaron sobre temas como el calentamiento global y la energía renovable, creando macetas hechas de aserrín y ceniza, y "bolsitas hechas de diario" que son muy estéticas y pueden usarse para regalos.

También se dedica a la alfabetización de adultos a través de la Subsecretaría de Educación Municipal de Concordia. “Tengo ocho alumnos y una de ellas es mi mamá”, reveló. Las clases comenzaron hace poco más de dos meses y ya se ven avances concretos.

De aquí en adelante, el concurso Docentes que inspiran elegirá a seis finalistas y luego a tres ganadores. El primer premio será de 14 millones de pesos, mientras que los dos restantes recibirán menciones con premios de 5 millones.

La educación

Para Norma Benitez, la educación "es todo", porque implica “la capacidad de valerse por uno mismo, tener más libertad, poder reflexionar y salir de esa oscuridad que uno está y que no conoce lo que hay afuera”.

Consideró además que la educación es "fundamental" y enfatizó que "los sueños no tienen fecha de vencimiento", promovió la idea de que no importa la edad que uno tenga para lograr algo, sino que hay que seguir adelante y no tener miedos. “Les digo siempre a los más chicos que no dejen de estudiar, a los adultos que no hay que tener miedo y que pueden lograr todo lo que deseen. Los sueños no tienen fecha de vencimiento”, expresó.